Onsdag kom de offisielle skattelistene, som viser inntekten og formuen til alle som skatter i Norge.

Trd.by har undersøkt tallene for noen av de største trønderske influenserne og profilene i 2022.

Noen forbehold

Det er viktig å huske på at mange kjendiser - og spesielt gründere - ofte har et eget firma som tjener penger.

Skattelistene viser eksempelvis at influenser Sophie Elise hadde en inntekt på over 5 millioner kroner i fjor, men disse tallene viser ikke hvor mye selskapet hennes, Sophie Elise AS, tjente.

De reelle inntektene hun har hatt gjennom sin virksomhet, kan altså være høyere enn det skattelistene viser.

På samme måte synes det heller ikke hvis profilene har hatt store utgifter knyttet til firmaene sine, eller hvis bedriftene går i minus.

Med det i bakhodet kan vi se nærmere på årets liste.

Tjente på OnlyFans

I 2022 var det 28 år gamle Johanne Nordeng som tronet inntektstoppen.

Hun tjente over 2,6 millioner kroner i fjor.

Nordeng er tidligere reality-deltaker og i verdenstoppen på plattformen OnlyFans, ifølge TV2. Plattformen brukes gjerne til å tjene penger på lettkledde bilder, videoer og chatting.

Johanne Nordeng er øverst på årets liste. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Populære karrierer

Nummer to på listen er TV-profil Morten Hegseth, som tjente over 2,3 millioner kroner i 2022.

Artist Astrid S følger etter med en inntekt på nesten 1,4 millioner kroner.

Komiker Marlene Stavrum og artist Carina Dahl følger like bak.

Men hva med profiler på sosiale medier, som Vollan-tvillingene, Henki Viken, «Baris Brevik» og de største på Tiktok?

Her er de trønderske profilenes skattetall:

Influensere

I tillegg til Johanne Nordeng er det flere internett-profiler som gjorde det bra i 2022.

Både Pernille Døsvik, Anna Edwin, Trine Sandberg og Victor Sotberg tjente mer enn landsgjennomsnittet.

Sondre Lernes Hansen, som vant Norges tøffeste i 2022, hadde en inntekt på 620 624 dette året.