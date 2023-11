På mandag kom det en ny rapport fra et regjeringsutvalg, som anbefaler flere endringer i dagens eksamenssystem.

Blant annet foreslår de å fjerne eksamen i grunnskolen og slutte med nasjonale prøver.

Det betyr at tiendeklassinger i årene fremover kanskje ikke skal ha eksamen.

Elever i Trøndelag har ulike meninger om forslaget.

Ubekymret

Tage Oliver Fenstad (15) går selv i tiendeklasse.

Han gruer seg ikke spesielt til å ta sin første eksamen til våren.

– Det virker som at det ikke er så stor forskjell fra tentamen, bare at karakteren har mer å si, sier han.

Tage Oliver Fenstad tror ikke nødvendigvis det er lurt å fjerne eksamen. Foto: Privat

– Hva synes du om forslaget om å fjerne eksamen for tiendeklassinger?

– Det er litt dumt. Jeg tror det kan være bra med eksamen, for du får øvd deg på det å ha litt høyere krav, sier Fenstad, som går på Stadsbygd ungdomsskole.

– Veldig stressende

16 år gamle Heljar Dahl går førsteåret på Ole Vig videregående skole. Han hadde sin første eksamen i tiendeklasse i fjor.

I dag synes han det er en god idé å fjerne eksamen i grunnskolen.

– Eksamen skaper et stort press for mange. Det er veldig stressende for dem som kommer opp i fag som de føler seg dårlig i.

Heljar Dahl opplevde at medelever ble stresset i eksamensperioden. Foto: Håvard Valstad

Spente medelever

Dahl jobber frivillig i fylkesstyret til Elevorganisasjonen i Trøndelag, men uttaler seg som privatperson.

Personlig synes han det var greit å ha eksamen i tiendeklasse.

– Men det var mange som ikke gjorde det så bra, og det fikk negative konsekvenser. Mange gruer seg unødvendig mye til eksamen på videregående, fordi de gjorde det dårlig på den ene eksamen på ungdomsskolen.

Eksamen på Byåsen videregående skole i mai. Foto: David Engmo

Regjeringsutvalget mener at tiltakene de foreslår kan være med på å forbedre elevenes læring og trivsel.

Dahl er enig med utvalget. Han håper det kan være mer fokus på læring, enn vurderinger, på ungdomsskolen fremover.

Kritisk

Elevorganisasjonen er blant dem som støtter forslagene, men flere er også kritiske. Blant annet ønsker Lektorlaget å fortsette med eksamen i grunnskolen.

De mener at eksamen gir elevene mulighet til å vise kompetansen sin i flere vurderingsformer og bli vurdert av eksterne sensorer.

Jan Tore Sanner fra Høyre mener det fortsatt bør være eksamen i grunnskolen. Foto: LISE ÅSERUD / NTB

Høyre er også skeptiske til forslagene. De vil beholde eksamen og nasjonale prøver.

– Eksamen er en viktig rettighet for elevene. Den gir elevene vurdering av en annen enn faglærer, og det bidrar til at noen kikker lærerne i kortene og sikrer dermed en likere karakterpraksis, uttaler Jan Tore Sanner i Høyre til NTB.

– Mye har endret seg

Regjeringen fikk lese de nye forslagene på mandag.

– Mye har endret seg i skolen de siste tiårene. Da er det viktig å se om de prøvene og verktøyene skolen har, fremdeles er relevante, sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, etter å ha fått rapporten i hendene.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Foto: Emilie Holtet / NTB

Før det eventuelt blir tatt noen avgjørelser, vil rapporten sendes ut på høring. Det vil si at berørte parter, som skoler, får dele sine meninger om forslagene.

Deretter vil rapporten og forslagene der eventuelt behandles av politikerne på Stortinget.