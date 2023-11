Siden 2018 har NTNU jobbet med å utvikle en egen mastergradsring.

Arbeidet startet med en designkonkurranse, der en jury vurderte 100 innsendte bidrag.

I 2022 ble det klart at det var designet «Ringvirkninger» av lege og NTNU-stipendiat Ragne Stauri som skulle brukes til masterringen.

Nå er ringen klar for bestilling.

Motivet er en gullkule som treffer vann, med bølger som brer seg utover i vannet fra kulen. Gullkulen symboliserer utdanningen og bølgene ringvirkningene en utdanning gir i livet, forklarer Stauri. Foto: Gullsmed Møller

Symbolsk

NTNU har opplyst om den nye ringen i en pressemelding. Der forklarer Stauri litt av inspirasjonen bak.

– En mastergrad er ikke bare fem år med fordypning i et fag: Det er også en formativ periode i livet der du får nye perspektiver og opplevelser, møter nye venner og bekjentskaper og kanskje finner en livspartner. Ringdesignet skal symbolisere alt dette, sier hun.

Foto: Privat

Stauri forteller til Trd.by at hun ble veldig overrasket og glad da hun ble informert om at det var hennes design som hadde vunnet konkurransen.

– Jeg er lege og har ingen formell design- eller arkitektutdanning, så det var ikke akkurat opplagt at det skulle bli meg. Det var utrolig stas, sier hun.

Flere krav

Hun fikk ideen til ringdesignet mens hun gikk på legestudiet ved NTNU.

– Jeg fikk med meg konkurransen og grublet i noen dager på hvordan jeg kunne lage et design som svarte på alle kravene.

Kriteriene var blant annet at ringen skulle passe for alle kjønn, favne alle mastergradstudier og kunne selges for under 6000 kroner.

– En dag var jeg på vei hjem fra forelesning mens det regnet – som det ofte gjør i Trondheim. Jeg så regndråper som traff vannpyttene på asfalten og tenkte at det var et perfekt symbol på hvordan utdanning kan ha stor effekt på livet, sier Stauri.

Halvparten så dyr

Den nye mastergradsringen er den tredje i rekken av NTNUs skoleringer. Fra før finnes den velkjente «Siving-ringen» og doktorgradsringen, som tildeles æresdoktorer ved NTNU.

Gullsmed Møller, som også selger sivilingeniørringen, er samarbeidspartner for produksjon og salg av mastergradsringen.

Ifølge nettsidene deres koster den nye masterringen 2100 kroner. Det er under halvparten av prisen til «Siving-ringen», som koster 5200 kroner.