De siste ukene har tusenvis av TV-tittere sett tjuetalls kvinner kjempe om kjærligheten i datingprogrammet «Ungkaren».

I tirsdagens finale kom det frem at det var Thea Storhaug (24) fra Malvik som «vant» og endte opp med ungkaren Amadou Secka.

– Jeg klarte nesten ikke å ta det innover meg da jeg fikk den siste rosen. Jeg ble overrasket og veldig glad, og så for meg at det var en fin begynnelse på noe som kunne bli til noe, forteller Storhaug til Trd.by.

– Nervøs hver eneste seremoni

For Malvik-jenta var aldri sikker på at hun ville bli valgt.

– Hver eneste seremoni var jeg sikker på at jeg skulle ryke ut. Du står og er nervøs og aner ikke hvem som har best kjemi sammen, selv om du føler at kjemien er på plass selv.

Storhaug forteller at de to «vinner-parene» reiste derifra sammen, og at hun måtte bruke litt tid på å prosessere hva hun hadde vært med på da hun kom hjem igjen.

Thea Storhaug (24) fra Malvik sto igjen med den siste rosen under datingprogrammet «Ungkaren». Foto: Privat

– Etterpå møttes vi og ble enige om å ta ting som de kom, og at vi skulle være venner. Vi har en vennskapelig tone, har kontakt og spør hverandre om hvordan vi har det, forteller hun.

Selv om det enn så lenge er snakk om vennskap og ikke romantikk, synes Storhaug at Ungkaren-deltakelsen var en god opplevelse.

– Jeg angrer ikke i det hele tatt, og ville hundre prosent ha vært med igjen. Jeg har utfordret og lært mye om meg selv, og fått mange nye venner.

Malvik-jenta sier at hun ikke er på utkikk etter noen ny akkurat nå og har det fint som det er.

Dro hjem

Maria Johnsen Tilset (30) fra Byåsen var også en av de tjuetalls kvinnene som forsøkte å finne lykken med Secka i årets sesong.

I episode 14 dro hun hjem, men det var ingen sure miner. Hun kjente selv på at kjemien med ungkaren ikke var der.

– Jeg var forberedt på å dra hjem den dagen, så det gikk veldig bra. Det tristeste var egentlig å si ha det til de andre jentene.

Har blitt samboer

Tilset angrer ikke på at hun deltok i programmet. Hun synes det var en fin opplevelse.

I etterkant fant hun også kjærligheten uten kameraer til stede.

– Vi møttes i sommer utenfor treningsstudioet mitt. Det var bare tilfeldigheter som gjorde at vi begge var der på det tidspunktet. Det er veldig fint. Vi har allerede flyttet sammen, sier Tilset.

Her er Maria og samboeren på tur. Foto: Privat

Hun har altså ikke mistet troen på kjærligheten.

– Det er nok noen i 30-årene som stresser med å finne en partner. Hva vil du si til dem?

– Det kommer når du minst venter det. Plutselig dukker noen opp. Det er ikke noe du kan tvinge frem. Så jeg anbefaler å ta det med ro, men også ha et åpent sinn når man møter nye mennesker.