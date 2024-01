Victoria Schram (31) fra Lade er en av tolv som skal delta i årets sesong av «Gift ved første blikk».

– Livet har egentlig bare bestått av jobb. Jeg har prioritert utdanning og karriere over kjærlighetslivet. Da de spurte om jeg ville delta, så tenkte jeg «hvorfor ikke?». Jeg får det jo åpenbart ikke til på egen hånd, sier hun og ler.

Gift ved første blikk Vis mer ↓ I Gift ved første blikk skal seks par gå til alters etter å ha blitt paret opp av profesjonelle matchmakere. Etter giftermål og bryllupsreise flytter alle parene inn i et leilighetskompleks, og deltakerne møtes hver uke til middagsfester og kjærlighetsseremonier, hvor de må velge hverandre på nytt. Ektemålet er ikke juridisk bindende, men seremonien skal fungere som en kickstart på følelsene, og ritualet bringer parene sammen. Benjamin Baarli Silseth, Tuva Fellman og sexolog Bianca Schmidt skal gi parene verktøyene til å navigere seg gjennom kjærlighetseksperimentet. Kilde: Warner Bros. Discovery Norway

Flere dialekter

Schram har blant annet tatt en master i ledelse mens hun har vært markedssjef på House of Femme. Nå har hun samme stilling på Brow Rehab i Oslo.

I serien snakker hun stort sett østlandsdialekt, men hun understreker at hun er født og oppvokst i Trondheim.

– Moren min er fra Bærum, så jeg bytter litt mellom de to dialektene avhengig av hvor jeg er og hvem jeg snakker med. Jeg prater blant annet trøndersk med venninnene mine fra Trondheim, sier hun.

Foto: Privat

Savnet mer innsats

Schram har aldri vært glad i datingapper eller den avslappede måten folk dater på i Norge.

– Norske menn tar generelt lite initiativ og mange gjør liten innsats. Ofte spør de bare om du vil bli med hjem og se på film.

Hun har vært ute etter noe mer seriøst de siste årene, men synes det har vært vanskelig å finne uten særlig med fritid.

Mangel på tid

Schram tror det kan være vanskelig for en del karrierekvinner å finne tiden til å date.

– Kvinnelige ledere og gründere bruker mye tid på jobb. Du må jobbe hardt og fokusere på arbeidet. Da blir det nok ikke så mye rom for andre ting.

Foto: Vibeke Støbakk Myren

Både venner og familie har vært støttende til deltakelsen i programmet.

– Alle mine nærmeste vet at jeg har hatt lyst til å finne kjærligheten, så de unner meg å finne noen å dele livet med. De har vært veldig engasjerte.

Har tro på serien

Selv om hun aldri har vært på TV før, er hun ikke særlig nervøs i forkant.

– Det blir spennende å se seg selv utenfra, men utover det er jeg ikke særlig spent. Det som kommer, det kommer.

– Var det kleint å date på TV?

– Nei, ikke egentlig. Jeg tenkte ikke så mye på at jeg ble filmet. Det er et fint program, og jeg hadde aldri blitt med på noe som jeg ikke kunne stå inne for.

Foto: Privat

Om det er kjærligheten eller karrieren som har tatt henne videre til Oslo, kan hun ikke røpe ennå.

– Folk får vente og se, sier hun lurt.

Programmet har premiere på TVNorge mandag 5. februar.