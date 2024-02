– Det er en solskinnshistorie, sier Thomas Erikstad.

Daglig leder Thomas Erikstad. Foto: Emelie Kjærnli

53-åringen har jobbet mange år i fotballmiljøet og som murer. Kona Cathrine Eidissen er egentlig lærer. Men i fjor fikk de en spontan idé. Kunne det ikke ha vært gøy å starte et gatekjøkken?

– Vi startet egentlig Kongen for moro skyld, men det har tatt helt av. Vi skjønte fort at vi måtte gå «all in» og satse, for det har vært skikkelig trøkk, sier Erikstad.

Kolleger fra Trym spiser lunsj på Kongen ved Solsiden nesten hver uke. Det gjorde de også onsdag 14. februar. Foto: Emelie Kjærnli

Utvider til Møllenberg

Kongen gatekjøkken åpnet 1. mars 2023 ved krysset mellom Innherredsveien og Solsiden. Til tross for prisøkninger og vanskelige tider for mange bedrifter, har det gått så det suser.

Bare et år senere har de utvidet med en ny sjappe i Nonnegata på Møllenberg.

– Vi har vært ute etter partnere ganske lenge. Jeg kontaktet Egil Finserås og Andreas Thomas-Strømsland, som har drevet Cranks her, og foreslo at vi slo oss sammen. Så nå har Cranks blitt til Kongen. Vi har pusset opp og gjort om så det blir et helt nytt konsept her, sier Erikstad.

Thomas Erikstad, Cathrine Eidissen og Egil Finserås. Foto: Emelie Kjærnli

Fotball og spill

Driverne har blant annet investert i en 98-tommers TV, brettspill og nytt interiør. Målet er å skape en koselig atmosfære der folk i byen kan komme for å se fotballkamper, spille brettspill og få i seg mat og drikke.

Foto: Emelie Kjærnli

De har allerede fått rettigheter til å vise alt fra Champions League til Eliteserien.

– Vi tenker å vise alle bortekampene til RBK på storskjermene her og har snakket med Kjernen om et samarbeid. Det har allerede blitt fint, men vi er så vidt i gang, sier Erikstad.

Foto: Emelie Kjærnli

Mer på menyen

I den originale Kongen-sjappa serveres det hjemmelaget gatekjøkkenmat som burger, pizza og kebab. Egil Finserås, som har drevet Cranks, forteller at det blir burger og pizza også i den nye sjappa.

Etter hvert blir det også relansering av sandwichene de har servert tidligere.

– Men det skal være litt mer restaurant-følelse over det. Vi satser på å få inn en bistro-meny etter hvert, sier Finserås.

Egil Finserås. Foto: Emelie Kjærnli

Planen er å fortsette å utvikle restauranten i tiden som kommer, men «Cranks og Kongen» i Nonnegata er allerede åpen for gjester. I helgene fremover skal de arrangere ulike arrangementer. Det blir blant annet fotballkamp-visninger og intime konserter.

Trekker frem maten

Ifølge Erikstad har Kongen hatt god omsetning helt siden starten.

– Det er ganske utrolig, for det er mange gatekjøkken på Solsiden – og vi har ikke nattåpent. Jeg tror vi har knekt «gatekjøkken-koden», sier han.

– Hva er suksessfaktoren deres?

– Jeg tror vi valgte en god lokasjon. I tillegg er alt hjemmelaget. Det er blant annet kona og sønnen min som lager pizzadeigen og burgerbrødene fra bunnen av. Jeg tror vi har truffet med menyen og etter hvert blitt et «brand» som mange har hørt om.

Slik ser det ut på utsiden av den nye Kongen-sjappa på Møllenberg. Foto: Emelie Kjærnli

Han og teamet har stor tro på at også den nye Kongen-sjappa vil gjøre det bra.

– Det er en god beliggenhet her på Møllenberg. Vi har allerede hatt folk innom. Det er et urbant og kult område. Vi er sikre på at konseptet vil slå godt an, sier Erikstad.