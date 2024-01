I høst omtalte Trd.by at Digg Pizza åpner sitt første spisested i Trondheim.

Lørdag har de invitert til velkomstfest i Nordre gate. Der deler de ut 500 gratis pizzaer.

Mange i kø

Mange trøndere trosset duskregn og bris for å få tak i gratis-pizzaen. Køen strakte seg langt nedover Nordre gate da dørene åpnet klokken 14.00.

Køen var lang lørdag ettermiddag. Foto: Christer Johnsen

Kompisene Leo Berg og Jonathan Jensen Nwadike hadde planlagt å spise gratis pizza, men snudde i det de så den lange køen. – Vi får ta oss en lunsj en annen plass, sier kompisene. Foto: Frøy E. Hamstad

Digg pizza Vis mer ↓ Digg pizza baserer seg på å servere pizza raskt og enkelt til en «digg pris». Målet er at surdeigspizzaene skal være ferdigstekt på fem minutter. Bestillinger skjer blant annet digitalt gjennom apper, skjermer i lokalene eller eksterne matleverandører. De har fem spisesteder i Oslo, ett i Bergen – og nå ett i Trondheim.

– Vil bli en snakkis

I forkant av åpningen har Digg Pizza også delt ut gavekort verdt 2000 pizzaer gjennom sosiale medier og en QR-kode ved lokalet.

Slik så det ut inne i lokalet til Digg i Trondheim lørdag. Foto: Christine Schefte

De knæsj oransje pizzaeskene kjennetegner kjeden. Foto: Emelie Kjærnli

Til sammen har de altså forpliktet seg til å dele ut 2500 gratis pizzaer allerede før åpning.

– Det er selvsagt litt et reklamestunt for bedriften, men vi gjør dette mest for å lage blest og bli en snakkis i byen. Vi kunne ha brukt disse pengene på markedsføring på Facebook eller Instagram, men jeg vil heller skape glede og gode minner for kundene, sier vekstsjef Christian Ziesler i Digg pizza.

– Folk elsker jo å få ting gratis, legger han til.

Daglig leder Christian Ziesler i Digg pizza tror gratis pizza er en suksess blant kundene. Foto: Emelie Kjærnli

God respons fra unge

Pizzakjeden gjorde et lignende stunt i Bergen da de åpnet der i høst. Den gang strakk køen seg rundt kvartalet.

– Vi fikk veldig god respons i Bergen. Det er mange studenter og et ungt miljø der, sånn som i Trondheim. Det var litt av grunnen til at vi valgte Trondheim som neste by å utvide til, sier Ziesler.

Han håper at folk både tar med seg pizzaen i farten og vil spise i lokalene.

– Jeg har stor på at vi blir godt tatt imot her. Folk har banket på de siste dagene og lurt på om de kan komme inn. Det er veldig gøy for oss.

Lea Aasen-Solbakk og Helle Norlun har fått pizzaen sin etter å ha ventet en time i kø. Foto: Frøy E. Hamstad

Pizzakonseptet har som mål å servere pizza på fem minutter. Foto: Frøy E. Hamstad

Daglig leder er fornøyd med oppmøtet på lørdag. Foto: Frøy E. Hamstad

– Fornøyd

Daglig leder Ziesler forteller at han er svært fornøyd med oppmøtet på lørdag.

– Jeg var litt skeptisk med tanke på været, men trønderne viser sin beste side, sier han.

– Det ser ut som køen her er lengre enn den som var i Bergen. Trønderne er vell kanskje hakket barskere enn bergenserne, ler han.