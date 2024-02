I juli 2023 annonserte grunnlegger og adm.dir. Brian Kovary at Los Tacos ville åpne i Trondheim, etter å ha sett etter riktig lokale i fem år.

Torsdag 15. februar kan de endelig invitere til stor-åpning på restauranten, etter to uker med «soft opening».

– Vi vil gjerne takke trondhjemmere for tålmodigheten. Det virker som det er mange som har ventet på oss, sier Cassandra Jæger Williams (33).

Hun er ansatt som daglig leder på den nye restauranten i Olav Tryggvasons gate.

Foto: Emelie Kjærnli

Meksikansk mat

Los Tacos er en amerikansk-meksikansk restaurantkjede. De serverer blant annet retter som burrito, quesedilla, nachos og taco bowls.

Siden oppstarten i 2015 har de utvidet til tretten restauranter i landet. De er blant annet blitt kjent for sine «studentvennlige» priser på øl.

Foto: Emelie Kjærnli

Restauranten i Trondheim er den nordligste så langt.

– Det har tatt litt tid å komme på plass på grunn av byggearbeid, men vi har jobbet natt og dag for å kunne åpne så tidlig som mulig. Vi er så glade for at det snart blir åpningsfest, sier Williams.

Restauranten er blant annet dekorert med neonlys. Foto: Emelie Kjærnli

Den nyansatte daglige lederen har jobbet i restaurantbransjen siden hun var 17 år gammel.

– Jeg måtte si «ja» da de spurte om jeg ville være med på å åpne Los Tacos i Trondheim. Jeg liker utfordringer og fart i hverdagen, sier hun.

Foto: Emelie Kjærnli

Åpne armer

I starten av måneden har restauranten testet driften med en «soft opening», men det er fra 15. februar at de åpner for fullt.

Da blir det blant annet nattåpent i helgene frem til klokken 03.30.

Foto: Emelie Kjærnli

– Det er en del andre meksikanske restauranter i Midtbyen. Er dere bekymret for konkurransen?

– Nei. Jeg tror blant annet lokasjonen vår gjør at vi skiller oss ut. Det virker som at det er nok matelskere i Trondheim til at det er plass til oss alle. De ulike meksikanske spisestedene tilbyr masse forskjellig, så det er noe for enhver, sier Williams.

Foto: Emelie Kjærnli

De meksikanske restaurantene Hector og La Border ønsket konkurrenten velkommen da Trd.by intervjuet dem om Los Tacos-etableringen i 2023.

– Vi ønsker alltid flere som elsker meksikansk mat velkommen til Trondheim, sa blant annet daglig leder Heidi Gjerdrum ved Hector den gang.

Inne og ute

Los Tacos vil være tilgjengelig på matleveringsapper, men Williams satser på en kul atmosfære i lokalet, slik at folk vil nyte maten i restauranten også.

Foto: Emelie Kjærnli

Den daglige lederen er strålende fornøyd med responsen så langt.

– Det virker som at vi har vært ettertraktet. Mange har allerede kommet innom og sjekket oss ut. Vi gleder oss til å se hvordan det blir når vi åpner skikkelig, sier hun.