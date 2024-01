Matleveringstjenesten Foodora har dypdykket i tallene og funnet matvanene til trondhjemmere i 2023.

For første gang kårer de også de mest populære restaurantene i byen.

Burger på topp

Kanskje ikke overraskende er det burger som topper listen over den mest bestilte matretten i Trondheim i 2023.

– Nesten annethvert bud i Trondheim har en burger i bagasjen. Det er mer enn nesten noe annet sted i landet. Det er ingen tvil: Burger er det beste trøndere vet, skriver kommunikasjonssjef Mads Dokka Blybakken i Foodora på e-post til Trd.by.

Topp tre matretter i Trondheim er:

Burger Pizza Sushi

Mest populære restauranter

Foodora har også kåret de mest populære spisestedene, som de kaller «Matstjernene 2023».

Kåringen er basert på hvilke restauranter kundene bestiller mest fra, hvilke som blir rangert høyest og hvilke som leverer høyest kvalitet på takeaway i sin kategori, ifølge Blybakken.

– 2023 har vært et rekordår for takeaway, og nesten 50 Trondheim-restauranter har startet med takeaway. Kampen om å kunne kalle seg en matstjerne og den mest populære restauranten, har vært beinhard, skriver han.

Gjør det best

Burgersjappa Fresh Fastfood på Solsiden scorer høyest blant matstjernene i Trondheim.

Eier og daglig leder, Ercan Argin, forteller at de har jobbet med å bli enda bedre på takeaway det siste året. I tillegg har de byttet til mer lokalt kjøtt for å forbedre burgerne ytterligere.

– Vi bringer maten selv og har satt en grense på fem kilometer for levering. Det gjør at vi kommer frem til kundene raskt, så de blir mer fornøyde, sier han til Trd.by.

Vinnerne av kåringen i Trondheim i 2023

Topp tre burgerrestauranter:

Fresh Fastfood Solsiden Trønderburger Fyr På Lade

Topp tre sushirestauranter:

Mong Sushi Sabrura Sticks & Sushi City Syd Sabrura Sticks & Sushi Bakklandet

Topp tre pizzarestauranter:

Milano Nardo Capri Risvollan Capri Flatåsen

Topp tre kebabrestauranter:

Star Kebab Sentrum Istanbul Döner Chef Golden Kebab

Populært blant unge

Argin er glad for at bedriften deres er øverst på listen i Trondheim.

Han har inntrykk av at burger er spesielt populært blant unge.

– Rundt 70 prosent av bestillingene våre er fra Møllenberg-området. Vi ser at vi er pop blant studenter og gjør det bra på nattmat. Ofte kan vi komme med burgeren på under ti minutter. Jeg tror det er noe av grunnen til at mange er fornøyd.

Søndag er den «største» dagen

Matleveringsappen har vært positiv for Fresh Fastfood.

– Vi har fått mersalg ved at folk slipper å komme til oss selv og har blitt mer synlige utenfor Solsiden. Spesielt mange bestiller på søndager når de har bakrus, sier Argin.

Blybakken i Foodora forteller at søndag utvilsomt er den store takeaway-dagen generelt basert på tallene deres.

Søndag 3. november var dagen det ble levert mest mat hjem i Trondheim.

Forskjeller

Foodoras statistikk skiller seg riktignok en del ut fra det som scorer høyest hos Tripadvisor.

