I år er det bare ni prosent av trøndere som oppgir at de skal kjøpe roser på Valentines Day. Det gjør dem til de minst romantiske i landet, ifølge en undersøkelse gjort av Bama.

– Det er litt trist, fordi 18 prosent av trønderne håper å få roser på Valentines – det gjør dem til landets nest mest håpefulle, skriver de i pressemeldingen.

Trd.by har spurt folk i Trondheim om de egentlig bryr seg om valentinsdagen.

Skal dele ut roser

– Jeg synes det er en koselig dag, men jeg har ikke pleid å feire den siden barneskolen, sier 21 år gamle Thea Land.

Foto: Emelie Kjærnli

Hun har ikke kjæreste i år, men skal dele ut roser med medstudenter for å sette preg på valentinsdagen på campus. Etter det skal hun henge med ei venninne.

– Er det for mye styr rundt dagen?

– Nei, jeg synes det er koselig. Det har blitt en dag der du finner på noe hyggelig med dem du er glad i. Hvis du ikke har kjæreste, kan du like gjerne spise en middag med gode venner. Det er en dag for å kose seg ekstra, sier Land.

Galentine’s Day

Aurora Taraldsen (21) er også singel, men skal markere valentinsdagen likevel. Det gjør hun ved å feire «galentines» med ei venninne.

Foto: Aurora Taraldsen (21)

Galentine’s Day kommer fra det engelske ordet «gal» (venninne), og er en dag satt av til å feire kvinnelige vennskap.

Taraldsen og venninna skal markere galentines ved å bestille mat og se den nyeste sesongen av Love Is Blind.

– Jeg synes det er artig at det skjer noe, men jeg har ikke så mye personlig forhold til valentinsdagen, sier hun.

Har leid Airbnb

Ingrid Ballo (21) har også pleid å feire galentines, men i år har hun kjæreste. Paret skal feire valentinsdagen på skikkelig vis.

Foto: Emelie Kjærnli

Dagen starter med frokost sammen før begge skal på skolen. På kvelden har de leid en Airbnb på Solsiden og booket bord på restaurant. Planen er å se film etterpå.

I 2017 ble det anslått at nordmenn ville bruke 270 millioner kroner på valentinsdagen, ifølge E24.

Foto: Emelie Kjærnli

– Jeg synes valentinsdagen er en veldig fin feiring av kjærligheten. Det er flott å ha en dag der du må sette av tid til å gjøre noe hyggelig med noen du er glad i, sier Ballo.

– Syntes du dagen var like bra da du var singel?

– Ja, egentlig. Det var veldig fint å feire galentines med venner da jeg var singel. Det handler bare om å gjøre noe ut av dagen.

Liker feiringen

19 år gamle Peder Dybvik har ikke kjæreste, men synes valentinsdagen er en fin feiring likevel.

– Jeg liker ideen. Det er fint å ha en dag for kjærligheten. Det er jo bare glede, sier han.

Foto: Emelie Kjærnli

Single Maria Elsetrønning (20) har heller ikke noe særlig forhold til valentinsdagen.

– Det er en dag jeg studerer på, sier hun.

Foto: Emelie Kjærnli

På onsdag skal hun ha et møte og spise middag med en studievenninne.

– For min del er det egentlig bare en vanlig dag, sier hun.

Liten endring

I fjor snakket Adresseavisen med NTNU-professor Aksel Tjora om valentinsdagen.

Han tror ikke at single er noe mer ensomme på denne dagen enn ellers i året.

Aksel Tjora er utdannet sivilingeniør, men jobber i dag ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap på NTNU. Foto: Rune Petter Ness

– Det gir nok en slags påminnelse om at «shit, jeg skulle vært i parforhold», men jeg tror at for de fleste, så kommer man inn på den tanken stadig vekk uansett hvis man er singel, sa han i fjor.

Han mener også at valentinsdagen kan bidra positivt, ved å gjøre det lettere å invitere noen på besøk eller tørre å gi noen en gave.

– I Norge er det mørkt og ofte kaldt, så å gjøre noe hyggelig midt i februar er ikke noen dårlig idé, uavhengig av hva dagen kalles, sa han.