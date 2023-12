Tinder har samlet sammen årets dating-trender i oversikten «Year in a Swipe».

Der viser de hvilke trender som var mest populære blant Tinder-brukere i 2023.

– Det er så spennende å se at data fra Tinder viser at 69 prosent av Gen Z ønsker å utfordre tradisjonelle dating- og forholdsnormer. Dette året har vært preget av en betydelig endring der reisen anses som viktigere enn selve resultatet, sier markedsføringssjef Melissa Hobley i Tinder i en pressemelding.

Trender i Norge

I Norge er det flere trender som skiller seg ut. Dette er noen av topplistene her til lands:

Populære interesser:

Skrekkfilmer Hiphop Tennis Voguing Tur med hunden

Topp Spotify-artister:

Sza Undergrunn The Weeknd Travis Scott Morgan Wallen

Topp dating-aktiviteter:

Konsert Gå tur Spise middag Kino Klatring

I tillegg foretrekker norske Tinder-brukere kvalitetstid sammen over kroppskontakt eller komplimenter. I samme bane ønsker de fleste å møtes fysisk heller enn å sende melding eller ringes.

Norge på toppliste

Tinder har også undersøkt hvilke land og byer som er best eller verst på ulike trender på Tinder.

Blant annet er brukere i Korea raskest på å svare på meldinger, brukere i São Paulo har flest bilder på profilen sin og brukere i delstaten México har lengst biografier.

Det er spesielt én trend der både Norge og Skandinavia skiller seg positivt ut. Norge er nemlig blant topp tre land som ghoster minst på Tinder.

Landene som ghoster minst er:

Danmark Sverige Norge Canada Australia

Nordmenn er blant de flinkeste til å svare på meldinger på Tinder. Foto: Mia Oshiro Junge / NTB scanpix

Dating med lave forventninger

Tinder opplever generelt at flere har et åpent forhold til dating i 2023. Over en fjerdedel av 18–25-åringer på Tinder sier de er «åpen for å utforske» på profilen sin. 22 prosent sier at de «prøver å finne ut av» hva slags forhold de er ute etter.

Tinder mener dette viser at unge single er mer fokusert på å finne relasjoner, heller enn å ha mål om å finne et forhold.

I samme tråd er det flere som oppgir at de vil være hovedkarakteren i eget liv, altså å fokusere på å ha det gøy med dating og ikke nødvendigvis finne en å bli lykkelig med for resten av livet.

I år er det fem ganger så flere bruker som har begrepet «dating for the plot» i biografiene sine på appen. Dette vil si at de dater like mye for gode historier og opplevelser som å finne en kjæreste.

«Delulu»

Tinder har også sett en annen trend øke det siste året, nemlig slangordet «delulu» fra det engelske «delusional». Det kan oversettes til å være innbilsk på norsk.

Begrepet ble brukt 58 ganger så mye i september 2023 som i februar. Ofte brukes ordet om å være optimistisk eller litt naiv mens man dater og håpe på det beste – å dagdrømme om datene sine og ha smått urealistiske forventninger.

– Mens det å bevege seg inn i «delulu»-terrenget av dating kan være morsomt og lekent på en dagdrømmende måte, var de single fortsatt selvbevisste nok til å påpeke røde flagg – både hos seg selv og andre, skriver Tinder i pressemeldingen.

«Situationships»

I 2023 har «situationship» blitt stadig mer populært. Begrepet innebærer en slags situasjonsbetinget dating – at man møtes ikke bare for det fysiske, men også for å spise middag, se film eller gjøre andre ting sammen – uten at man er kjærester av den grunn.

Ifølge Tinder blir det stadig mer populært med en «organisert» dating av denne typen, hvor man møtes for spesifikke formål.

En Tinder-undersøkelse sier 51 prosent av unge single at de er åpne for nye måter å tilpasse dating til sine daglige rutiner.

Kvinner i fokus

2023 har vært et år dominert av «feminin energi», ifølge Tinder. Barbie og rosa farger har preget mange sosiale medier-kontoer.

Ikke overraskende har Taylor Swift vært den mest populære Spotify-artisten også på Tinder i år. Andre kvinnelige artister har også vært populære på appen, som Miley Cyrus og Rihanna.

Opp mot jul har Mariah Carey vært spesielt populær.