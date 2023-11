Tirsdag 28. november ble den offisielle genseren til ski-VM 2025 i Trondheim lansert.

Dale of Norway står bak designet til den offisielle VM-genseren.

Denne genseren har fargen «natur». Foto: House of Yarn

– Det kommer design til votter og luer etter hvert, men noen strikkere er ivrige og ønsker å begynne på genseren så tidlig som mulig. Derfor lanserer vi den først, forklarer designansvarlig Lene Vikingstad i House of Yarn.

Inspirert av Trondheim

House of Yarn beskriver plagget som «en varm og behagelig ullgenser med distinkt retropreg, der freshe farger kombineres med et klassisk uttrykk».

En annen versjon av VM-genseren. Foto: House of Yarn

Mønsteret har hentet motiver fra historiske kulturminner i Trondheim. Blant annet har designet et utdrag fra et glassmaleri i Nidarosdomen og en stilisert versjon av Trondheims kommunevåpen.

Baksiden av genseren er inspirert av logoen til ski-VM Trondheim 2025. Der er det blant annet et motiv av en gutt og en jente som holder hender, som kan tilpasses til to gutter eller to jenter som holder hender.

Baksiden av genseren. Foto: House of Yarn

I forbindelse med ski-VM lanseres også en genservariant kalt «Litjåsen», som er lettere å strikke enn VM-genseren.

Slik ser «Litjåsen» ut. Foto: House of Yarn

Blir salg av genser

Vikingstad opplyser at flere aktører vil selge garn og lignende etter hvert.

Ikke-strikkende trenger heller ikke frykte - etter hvert vil House of Yarn gi muligheten til å betale for å booke en som kan strikke genseren.

I tillegg vil Dale of Norway selge ferdigstrikkede gensere i løpet av 2024.

Fornøyd

Hilde Martinsen er prosjektleder for AktiVM, som blant annet skaper signal-aktiviteter opp mot VM i 2025. VM-strikk er blant disse aktivitetene.

– Mange har ventet i spenning på lanseringen. Vi har fått god respons på begge genserne, sier Martinsen til Trd.by.

Hilde Martinsen er fornøyd med responsen. Foto: Privat

Hun setter pris på at de har to gensere for ulike strikkenivåer.

– Det gjør at vi favner flere. Ikke minst synes jeg at begge genserne er kjempefine, sier hun.