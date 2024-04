Fredag 26. april ble årets søkertall til høyere utdanning offentliggjort.

23 888 søkere har NTNU som førstevalg i år, ifølge en pressemelding fra universitetet. Det betyr at hver sjette søker i Norge vil til NTNU.

Her er de ti mest søkte grunnstudiene ved NTNU i år:

Programnavn Søknader, førstevalg Industriell økonomi og teknologiledelse, Trondheim 1233 Økonomi og administrasjon, bachelor, Trondheim 1050 Sykepleie, Trondheim 888 Psykologi, profesjonsstudium, Trondheim 740 Medisin, Trondheim 584 Økonomi og administrasjon, deltid, Gjøvik 576 Fysioterapi, Trondheim 572 Økonomi og administrasjon, siviløkonom, Trondheim 491 Ingeniør, flyingeniør, Trondheim 453 Psykologi, bachelor, Trondheim 441

Antall søkere til teknologiske fag øker betydelig i år, ifølge NTNU.

Søkertall 2024 – universitet og høgskoler Vis mer ↓ 142 416 personer har søkt opptak til universiteter og høgskoler gjennom Samordna opptak i år. 23 888 av disse har søkt seg til NTNU.

Universiteter og høgskoler har lyst ut 64 086 studieplasser fordelt på 1364 studier.

I 2024 har 85 536 kvinner og 56 880 menn søkt opptak til grunnstudier ved universiteter og høgskoler gjennom Samordna opptak. Dette utgjør en kvinneandel på 60,1 prosent og en mannsandel på 39,9 prosent.

Søkertallene forteller ikke hvor mange av søkerne som er kvalifiserte til studiene de søker seg til. Dette får vi vite i slutten av juli når hovedopptaket er gjennomført og tilbudene er sendt ut. Kilde: Kunnskapsdepartementet og NTNU

Antall søkere til sykepleie øker nasjonalt

Nasjonalt sett er det 4,7 prosent flere som har søkt seg til høyere utdanning i år enn i fjor.

Helse- og sosialfag har en total oppgang i søkere på 5,9 prosent. Flere av utdanningene, som medisin, har en særlig stor økning.

– Det aller mest positive med årets tall, er at den negative trenden i søkingen til sykepleierutdanningen snur, etter flere år med nedgang. Nå vil flere bli sykepleiere i Norge, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel i en pressemelding.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel fortalte om årets søkertall i en pressekonferanse fredag formiddag. Foto: Terje Svaan

900 flere personer har søkt seg til sykepleierutdanning i år enn i fjor.

– Det viser at vi har ungdom som er villig til å stille opp for andre og for samfunnet, sier Hoel.

NTNU-prorektor Marit Reitan er glad for å se gode søkertall til medisinutdanningene og helsefagene generelt.

– Samtidig skulle vi ønsket oss flere søkere til spesielt sykepleie på noen av våre campuser, sier hun i en pressemelding.

Prorektor Marit Reitan ved NTNU. Foto: Morten Antonsen

Dette er de mest søkte studiene nasjonalt:

Lærested Studienavn Antall søkere, førstevalg Universitetet i Oslo Rettsvitenskap (jus), høst 2102 Universitetet i Bergen Rettsvitenskap 2055 Norges Handelshøyskole Økonomi og administrasjon - siviløkonom 1729 UIT Norges arktiske universitet Ledelse 1385 Høgskolen i Innlandet Organisasjon og ledelse, deltid, nettbasert 1279 NTNU Industriell økonomi og teknologiledelse 1233 Universitetet i Stavanger Toll, vareførsel og grensekontroll 1111 Norges Handelshøyskole Business, economics and data science - siviløkonom 1101 Norges miljø-og biovitenskapelige universitet Bærekraftig økonomi og ledelse, deltid 1054 NTNU Økonomi og administrasjon, Trondheim, Bachelor 1050

Færre vil bli lærere

For femte år på rad er det færre som søker seg til lærerutdanningene. Nasjonalt sett er det 11–12 prosent færre søkere til grunnskolelærer-utdanningene for 1.–7. og 5.–10. trinn, sammenlignet med i fjor.

– Det er en utvikling som gir grunn til uro. Siden 2018 har søkingen til disse utdanningene nesten blitt halvert. Jeg frykter at en del studieplasser kan ende med å stå tomme til høsten, sier Hoel.

Adresseavisen møtte flere lærerstudenter da fjorårets søkertall kom, i april 2023. De pekte på lønna for å forklare at så få søker seg til læreryrket. Foto: Rune Petter Ness

NTNU ser også en nedgang i søkere til lærerutdanningene totalt, men mindre enn det nasjonale snittet. De opplever en økning i antall søkere til grunnskolelærer 1.-7. trinn og yrkesfaglærerprogram.

– Det er positivt. For mange av lektorprogrammene ser vi dessverre en nedgang, og det er bekymringsfullt, sier NTNU-prorektoren.

Nytt NTNU-studium er populært

Antall søkere til teknologistudier på NTNU har økt med 11 prosent i år. Det er universitetet fornøyd med.

– Det er også gledelig at vi har svært mange søkere til hver studieplass på den nye flyingeniørutdanningen i Trondheim, sier Reitan.

Ifølge Samordna opptak har 453 personer søkt på den nye flyingeniørutdanningen på NTNU, som har 25 studieplasser.

– Det er artig å se at den helt ferske flyingeniør-linja er så populær, med hele 18 søkere per studieplass, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Hoel.

Dette gjør at den nye flyingeniør-linja er studiet med desidert mest konkurranse om plassene på NTNU.

Flere vil bli barnehagelærer i Trondheim

Barnehagelærer-utdanninger i hele Norge har opplevd nedgang de siste årene. I en pressemelding skriver Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) at det virker som tallene nå har stabilisert seg.

Antall søkere til DMMHs barnehagelærerutdanning på deltid har økt med 43 prosent i år. Totalt sett har de en fem prosent økning i antall søkere.

Andelen mannlige søkere til barnehagelærerutdanningene ved DMMH er nå 15 prosent. Det er en liten nedgang fra i fjor, ifølge høgskolen.