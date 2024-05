Klokken er 19.30 tirsdag. Bassen dundrer i nabolaget på Selsbakk i Trondheim. Det er bare å følge lyden. Bak et av husene står et hvitt partytelt.

– Eyyyy, det e Adressa!

Atten gutter i russegruppa «Top Class 2024» spretter opp og skrur ned musikken.

De har vorset i halvannen time – og er bare halvveis.

Intense uker

18- og 19-åringene har festet, drukket og moret seg i tretten dager i strekk.

– Vi begynner nok å kjenne det litt på kroppen nå. Dagsformen er ikke optimal, sier Naki Nguyen.

– Det er nok av testosteron i det teltet her, sier Jonas Volden og ler.

Bordet er fylt opp av øl, sprit og blandevann. Gjengen erkjenner at det er lettere å slå seg helt løs når de bare er «gutta».

Spurte naboene

Eryks foreldre, Ewelina og Mateus, var først skeptiske da guttene foreslo å ha telt i hagen i russetiden.

– Etter å ha tenkt oss litt om så vi på dette som en anledning til å bli kjent med guttene og se at festene gikk greit for seg og at alle ble inkludert, sier Ewelina.

I forkant av russefeiringen avklarte guttene med naboene at det var i orden å feste der.

– Jeg synes guttene har oppført seg veldig fint. Det er en trygghet for oss at de er rett i nærheten og at vi vet hvor de er og hvem de fester med. Hvis det skulle skje noe, så kan vi hjelpe til, sier hun.

Inviterer alle

Guttene kommer fra forskjellige bydeler, men flesteparten har kjent hverandre siden barne- eller ungdomsskolen.

– Det var en selvfølge at vi skulle lage en russegruppe sammen, siden vi har vært venner i mange år. Men vi er veldig opptatt av å være inkluderende, sier Charles Muraya Mwangi, som også er russepresident på Byåsen vgs.

– Opp mot russetida tok vi inn de som ville være med, og alle som vil komme hit er velkommen selv om de ikke er med i gruppa. Vi har allerede hatt flere vors med andre russ, utdyper han.

Charles Muraya Mwangi i russepresidentens tradisjonsrike gullparkas og kompis Jonas Volden.

Flere samler seg

Presidenten i russens hovedstyre i Trondheim, Hannah Nordahl Gresseth, anslår at det er minst 50 russegrupper i byen i år.

Marius Vigen, som er doktorgradsstipendiat i sosiologi ved NTNU, forteller at det har blitt et stadig større fenomen de siste årene.

Doktorgradsstipendiat Marius Vigen har blant annet forsket på ungdomskultur og unge voksnes sosiale liv. Foto: NTNU

– Før var det vanligere at trondheimsrussen samlet seg basert på hvilken skole de gikk på. Russegruppe-kulturen og fortellingene fra Østlandet har blitt mer utbredt her de siste årene, sier han.

Guttene i Top Class synes det er betryggende å være med i en russegruppe.

– Vi har alltid noen å være med i russetiden og kjenner hverandre godt. Det er et fellesskap hvor ingen havner alene. Vi tar vare på hverandre. Ikke minst har vi det veldig gøy sammen, sier Ingmar Fotland.

Må dempe seg

Etter ti minutters tid kommer en nabo og ber guttene dempe musikken litt. Han skal legge ungene. Guttene unnskylder seg og skrur ned lydnivået.

– Det har aldri skjedd før. Typisk at vi får klage nå, sukker Kris Emre forlegent.

– Vi vil jo ikke plage noen, så det er bare bra de sier ifra, sier Naki.

Guttene synes generelt at russen har fått mye ufortjent kritikk de siste årene.

– Jeg tror ikke det er noen russ som ønsker å plage folk i byen. Vi vil bare samles og feire tretten års skolegang, sier Charles.

Kan være positivt

NTNU-stipendiat Marius Vigen har full forståelse for at russen samler seg i grupper i russetiden.

– Russen har blitt «forvist» fra det offentlige byrommet de siste årene, uten noe sted å være. De har vært uønsket på utesteder og i offentlige områder som parker og torg. Vi kan ikke være overrasket over at de går sammen og feirer i grupper. Det skaper en mer sosial russetid for dem som er med, sier han.

Samtidig forstår han bekymringen for at russegrupper blir et ekskluderende moment i feiringen. Han tror dette er et større problem i Oslo enn i Trondheim.

– Det er viktig å huske på at vi i resten av samfunnet også organiserer oss i grupper. Enten det er vennegjengen, kolleger på jobb, et treningslag eller at vi omgås folk som har samme politiske verdier eller interesser som oss selv. Det er verken unaturlig eller rart at russen gjør det samme.

Veien videre

I fjor opplevde flere trondheimsruss å ikke ha noe sted å feire, men i år har russens hovedstyre lagt opp til flere fester på Samfundet, Vudu og i Spektrum.

– Jeg er veldig glad for at det er mye som skjer i år, hvor alle er velkommen, sier Kenneth Haugness.

De gleder seg til resten av russetiden – og er sikre på at feiringen blir minneverdig.