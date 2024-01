For noen er det rutine å handle en kopp kaffe på vei til jobb, men kaffen du velger kan utgjøre en forskjell for lommeboka.

Trd.by har vært ute og undersøkt prisene i januar 2024.

Se oversikten nederst i saken.

Kan utgjøre tusenlapper

I oversikten har Trd.by sjekket priser ved seks ulike kafeer i Midtbyen. Disse har vi sammenlignet med tallene til MN24 fra 2023 ved de samme kjedene.

Vi har sett på tallene for en liten svart kaffe, en kaffe latte og en espresso.

Mellom noen kjeder er det mer enn 10 kroner forskjell for samme kaffetype.

Hvis du handler en kopp hver arbeidsdag (230 dager i året), blir dette endringen hvis du velger den dyreste eller billigste kaffen hver dag:

Årspris (230 kopper) Dyreste Billigste Differanse Kaffe latte 14 490 kr 11 500 kr -2990 kr Liten svart kaffe 10 810 kr 8510 kr -2300 kr Espresso 8740 kr 5750 kr -2990 kr

Hvis du velger den billigste espressoen i byen over den dyreste kaffe latten, kan du altså spare 8740 kroner i året.

Prisene har økt

I fjor var det Espresso House som hadde den dyreste koppen med kaffe latte, for 56 kroner. I år er det Starbucks som har den dyreste koppen med kaffe latte, som nå koster 63 kroner.

Generelt sett har alle kaffekjedene økt prisene det siste året. I gjennomsnitt har prisene økt med cirka åtte prosent, men det er betydelige forskjeller:

Vil holde prisene nede

Café le Frère har hatt den største prisøkningen fra i fjor, men er likevel billigst hvis man sammenligner priser for de tre ulike koppene totalt.

– Prisene vi hadde i fjor var rett og slett altfor lave. Vi har en filosofi om at alle skal kunne kjøpe seg en kopp kaffe, men som alle andre har vi hatt økte kostnader det siste året. Derfor har vi blitt nødt til å øke prisen på noe, sier daglig leder Kjell Harry Lyngaas.

Foto: Adresseavisen (arkiv)

Prisen på en kopp espresso har riktignok stått urørt siden 2016.

– Den koster 25 kroner. Det har den kostet i åtte år. Vi holder en høy fane når det kommer til espressoen vår, så det er viktig for oss at alle kan få seg en kopp av det, sier Lyngaas.

Han forteller at de vil fortsette å prøve å holde prisene så lavt som mulig i tiden fremover.

– Kaffe er også sosialt. Et kafébesøk betyr mye for mange. Vi har en filosofi om at uansett hvor man er i livet, så skal det være mulig å ta en kopp kaffe.

Inflasjon påvirker pris

Starbucks har både dyrest kaffe latte (63 kr), espresso (38 kr) og liten kopp svart kaffe (47 kr).

Kommunikasjonsdirektør Sofie Oraug-Rygh forteller at prisene til Starbucks baserer seg på innkjøpsprisen til kaffen de bruker i kjeden.

– I Starbucks er vi opptatt av å fremme miljø og bærekraft. Vi er stolte av kaffen vår. Prisene våre sørger blant annet for at kaffebøndene våre får gode arbeidsvilkår. Vi har strenge retningslinjer for rettferdig handel i hele verdikjeden, sier hun.

– Hva er grunnen til at prisene deres har økt fra i fjor?

– Verdensmarkedsprisen på kaffe har gått opp. Vi legger mye i kaffen vår, så når prisen på kaffe går opp, kan nok det føre til at våre kaffetyper øker mer i pris enn andre, sier hun.

Foto: Terje Svaan

Café le Frère har billigst espresso (25 kr), mens Dromedar har billigst kaffe latte (50kr) og liten svart kaffe (37 kr).

Den fullstendige oversikten finner du her: