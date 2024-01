Folkehøgskolene har slitt med rekruttering de siste årene, viser tall fra MN24. Men ifølge en pressemelding fra Folkehøgskolene er søkertallene til halvårskursene på folkehøgskole nå det høyeste på 30 år.

– Jeg ble hjemme etter videregående for å jobbe, men jeg angret på at jeg ikke startet på folkehøgskole heller. Jeg ble veldig glad da jeg lærte at det var mulig å starte i januar, sier tidligere folkehøgskoleelev Frida Nes (21) til Trd.by.

Hun er en av dem som valgte å ta et halvt år på folkehøgskole.

Frida dro blant annet på studietur til Egypt og Zanzibar mens hun gikk på skolen. Foto: privat

Savnet vennene

Etter videregående kom ikke Nes inn på drømmestudiet. Da valgte hun å jobbe på Pizzabakeren i hjembyen Kristiansand i stedet.

– Alle vennene mine hadde dratt for å studere, til militæret eller jobbet andre steder, så det var ingen jeg kunne henge med hjemme. Hverdagene ble bare jobb. Jeg angret meg litt, sier Nes.

Kjæresten hennes hadde også dratt på folkehøgskole i Mosjøen. Etter hvert begynte hun å undersøke muligheten for å gjøre det samme selv.

Frida begynte blant annet på folkehøgskole fordi hun ville være mer sosial. Foto: privat

Søkte seg frem

– Jeg visste ikke at det var mulig å bare gå et halvt år på folkehøgskole. Men da jeg så at det var mulig, så bestemte jeg meg for å søke, sier Nes.

I starten av 2022 begynte hun på folkehøgskole i Viken. Det ble en opplevelse for livet, forteller hun.

– Jeg gikk på en reiselinje der vi dro på tur til hele verden. Det var veldig lærerikt og jeg fikk masse nye venner. Jeg har fortsatt kontakt med gjengen min fra folkehøgskolen. Vi har dratt på flere turer siden.

Foto: privat

Etter hun var ferdig på folkehøgskolen begynte Nes å studere pedagogikk ved NTNU i Trondheim. Hun og kjæresten bor fortsatt i byen i dag.

– Det er en av de beste studentbyene. Jeg trives godt her. Men jeg er glad jeg tok et friår først og fikk oppleve folkehøgskolemiljøet, sier Nes.

Tror mange angrer

I høst skrev MN24 at mange folkehøgskoler sliter med rekrutteringen.

I Trøndelag var det enkelte skoler som ikke klarte å fylle halvparten av de ledige plassene i fjor.

Til tross for dette melder nå organisasjonen Folkehøgskolene at søkertallene til halvtårskursene øker, og at det har økt med 35 prosent fra 2022 til 2023.

Foto: Folkehøgskolene

Daglig leder i Informasjonskontoret for folkehøgskolen, Dorte Birch, tror mange angrer på at de ikke startet på folkehøgskole i august og derfor søker seg til å starte i januar. Hun er fornøyd med tallene.

– Et halvt år på folkehøgskole gir frihet til å kombinere og tilpasse året til for eksempel Forsvaret, jobb eller reiser, sier Birch i en pressemelding fra Folkehøgskolene.