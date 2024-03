– Det er flere som har sagt at de føler at de har gått inn i en annen by når de kommer hit, forteller Johnsen, som også understreker at dette er målet for Bldr.

Det er utestedene Fire Fine og Raus som står bak konseptet. Johnsen har jobbet på Fire Fine i syv år, mens Sandø har jobbet på Raus like lenge.

Baren er fylt til randen i forberedelse til kveldens åpning. Foto: Terje Svaan

Konseptet

Utestedet befinner seg i Fjordgata 7 og skal ha «grand opening» på fredag.

Navnet Bldr er en forkortelse av det engelske ordet «bolder» som betyr modigere.

– Det er en cocktailklubb hvor gjestene kommer tidlig for å smake og blir sent for å danse, sier Johnsen.

Otto Barsten Johnsen er daglig leder for Bldr. Foto: Terje Svaan

Cocktailklubben har en større satsing på de eldre i byen enn normalen.

– Vi håper å skape en møteplass for etablerte folk i arbeidslivet. I en by som satser stort på studenter er det viktig at de i arbeidslivet har et sted å møtes også.

Foto: Terje Svaan

Høy aldersgrense

Bldr skal holde åpent fra klokka 19.00 til 02.00 mellom onsdag og lørdag. Aldersgrensen for å komme inn på utestedet skal variere.

– På onsdag og torsdag skal det være 20-års grense, på fredager skal vi ha 25-års grense og på lørdag skal vi ha 27-års aldersgrense, sier Sandø og tilføyer:

– 20-åringer drar ut oftere, men 25- og 30-åringer har fortsatt en fest i seg, og vi har fått god respons på tilbudet vårt.

Susanne Sandø er assisterende daglig leder. Foto: Terje Svaan

– Jeg har vært student her i byen selv, og jeg tror det å komme til byen for å jobbe uten kjenninger kan være vanskelig. Dette håper vi at vi kan hjelpe til med, sier Johnson.

Foto: Terje Svaan

– Vil at folk skal føle de er i utlandet

Lokalet i Fjordgata er utsmykket med masse lys, forskjellige speil og diskokuler. Interiøret, musikken og stemningen på Bldr er inspirert av klubber rundt om i Europa.

– Vi har henta inspirasjon fra klubber og barer i England, Italia og Frankrike. Det er herfra vi har det florale og «ekstra» utseendet til Bldr, forteller Johnsen.

– Vi har leid inn DJ-er fra hele Skandinavia som skal komme og spille her. Musikkprofilen skal være preget av funk og disko for å matche dekoren.

Disse diskokulene er plassert i midten av rommet. Foto: Terje Svaan

Gleder seg til åpning

Johnsen og Sandø har samarbeidet iherdig siden i månedsskiftet januar/februar for å gjøre alt klart til åpningen. Sist lørdag hadde Bldr en prøveåpning som gikk ifølge driverne knirkefritt for seg.

– Vår kompetanse kombineres ekstremt godt. Hele prosjektet har vært et manifest til at samarbeid fungerer, sier Sandø.

Foto: Terje Svaan

– Vi skjønte sist helg at dette var noe folk har ventet på, forteller Johnsen.