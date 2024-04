Pressetalsperson Michael Falk skriver følgende om Temus kvalitetssikring:

«Prosessen starter med at selgere registrerer seg og kontrolles. Da må de sende inn en rekke nødvendige dokumenter. I tillegg signerer de avtaler der de garanterer for at produktene deres er trygge og følger reglene for markedene de retter seg mot. Temu hjelper til med å gi råd og ressurser om regler for ulike markeder.

Når selgerne er godkjent, fokuserer vi på å gå gjennom informasjon om produktene deres. Selgere må sende inn viktige dokumenter som sertifikater, etiketter, testresultater og registreringsdetaljer for å vise at produktene deres er trygge. Vi går gjennom disse dokumentene før varene kan annonseres på plattformen.

Fysiske kontroller er også viktige. Vi gjør stikkprøver for å sikre at produktene samsvarer med beskrivelsene og overholder sikkerhetsstandarder, inkludert emballasje, etiketter og sikkerhetsmerker. Hvis vi mistenker at noen produkter ikke samsvarer med reglene, agerer vi ved å midlertidig fjerne annonser, be om mer informasjon eller fjerne produkter helt. Vi overvåker også tilbakemeldinger fra kunder for å oppdage eventuelle problemer med produkter.

Hvis vi mottar klager, så finner vi raskt ut hva som har skjedd og fjerner produkter som kan være usikre eller ikke følger reglene. Dersom reglene ikke følges, kan det føre til advarsler, bøter, at produkter fjernes fra plattformen eller at kontoe suspenderes. Vi har også en liste over selgere som ikke er tillatt på vår plattform hvis de har hatt problemer tidligere.»