– Jeg har sagt at hvis jeg må være på Tiktok for å holde karrieren i gang, så går jeg av.

Anna Edwin lener seg mot bestevenninna Erica Kvam og ler.

28 år gamle Anna Edwin (til venstre) og 27 år gamle Erica Kvam (til høyre) er mangeårige venninner.

Trondheimsjentene har vært i rampelyset i over et tiår. De startet karrieren mens Emilie «Voe» Nereng og Sophie Elise var på topp. «Rosabloggere», kalte man dem den gangen. Så vokste Youtube. Instagram. Snapchat.

– Er det greit å kalle dere influensere?

– Ja, vi har vel blitt nødt til innse at det er det vi er, sier Erica.

Med på bølgen

Karrieren begynte i 2008, mens blogging, tekst og bilder fortsatt var stort blant de unge. 15 år senere er det video og lyd som rår, men Anna og Erica har tilpasset seg med glans.

I dag har de over 250 000 følgere på Instagram og Tiktok til sammen.

– Jeg tenkte at det var slutten for oss da Tiktok kom, men vi gjør det fortsatt bra i kanalene våre. Jeg er ikke så stresset for den utviklingen lenger, sier Erica.



Startet tidlig

De tror de var blant de første influenserne som begynte med «venninneprat-pod», som de kaller det. Podkasten «Skitshowet» ble lansert i 2018.

– Vi hadde visst om hverandre en stund. Begge gikk på samme skole i Trondheim og var blant de største bloggerne fra byen. Vi møttes en del på events og turer og ble bestevenner ganske fort, sier Anna.

Man finner ofte Anna og Erica med hundene Elsa og Max.

– Vi fant hverandre i den «verdenen» og hadde det masse gøy sammen. Jeg sendte en spontan snap til Anna og skrev at «vi må jo starte podkast!». Det var kanskje mest på tull, men så gjorde vi det faktisk.

Resultatet gikk over all forventning.

Lojale følgere

Trd.by møter damene i det helt nye podkast-lokalet deres på Solsiden. Rommet er dekorert med neonlys, rosa ballonger, sofa, prints og diskokuler.

Etter seks år med sporadisk innhold har de nå bestemt seg for å satse på podkast for fullt.

Fremover blir det en episode hver eneste uke.

– Når vi har lagt ut jevnlig, så har rundt 12–20 000 mennesker hørt på episodene. Det er ganske utrolig, sier Anna.



Jobber godt

Hundene Max og Elsa løper entusiastisk rundt mens hundemammaene blir intervjuet.

De er selvsagt godt oppdratt og poserer med glede for Adresseavisens fotograf.



– De er stort sett alltid med i studio, sier Erica.

Hundene har av og til vært tema i podkasten. Der tar damene opp både stort og smått. Hverdagsøyeblikk, humoristiske hendelser og etiske diskusjoner.

– Er dere redd for å bli uvenner når dere jobber så tett på hverandre?

– Nei, jeg tror vi både blir bedre venninner og kolleger ved å ha så mye med hverandre å gjøre, sier Anna.

– Vi er sammen hver helg og vet alt som foregår i livene til hverandre. Det er jo mye gøyere å være to om jobben enn å gjøre det alene, sier Erica.

Max er tålmodig, men må gjespe litt mens podkastduoen babler.

Tull og fjas

– Hvordan vil dere beskrive podkasten for noen som ikke har hørt den før?

– Kaos, ler Anna.

– Det er fjasing. Vi er bare to venninner som sitter og prater sammen, egentlig. Jeg vet ikke akkurat hva lytterne responderer på, men for det første tror jeg det er godt for dem å se og høre at vi er mer enn perfekte bilder på Instagram. I tillegg forteller vi om mye som folk kjenner seg igjen i, sier Erica.

Som da Anna datt på tredemølla i 16 km/t på 3T og måtte løpe videre på knærne til tightsen ble brannskadd, mens en ansatt kom løpende for å hjelpe til.



– Det er mye sånne hverdagslige historier vi tar opp. Mange sier at de er glad for at vi diskuterer ting de ofte tenker på høyt. Jeg tror heller ikke det er så mange sånne podkaster i Trondheim, sier hun.



– Kan føles tomt

I midten av januar hadde Anna og Erica relanseringsfest i det nye studioet. Der var det rød løper og taler for 30 personer fordelt på de 30 kvadratmeterne i lokalet.

I tillegg til å begynne med ukentlige episoder fremover, har de fått nye «jingles» og spalter i podkasten.

Rosa preger mye av lokalet på Solsiden.

De to føler seg privilegerte som får leve av å være innholdsprodusenter.

– Det er jo en behagelig livsstil. Vi styrer vår egen arbeidshverdag og bestemmer selv hvordan dagene skal se ut og hvor mye vi skal jobbe, sier Erica.

Begge har valgt å studere underveis i influenser-karrieren.

– Det er godt å ha noe å falle tilbake på. Det må vel være lov å si at å være influenser ikke akkurat er en meningsfull jobb. Det kan føles tomt av og til. Jeg tror nok ikke vi kommer til å drive med dette livet ut, sier Anna.

Enn så lenge lover de likevel masse innhold for følgerne.

– Vi kommer til å gjøre dette så lenge det er gøy. Og det er det definitivt akkurat nå, sier Erica.