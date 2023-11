Foto: Espen Bakken

For tredje år på rad har Adresseavisen gjennomført en stor blindtest i bitende kulde utenfor Adressa-bygget. Målet er å kåre den aller beste julebrusen.

Åtte julebruser. 30 testere. Hvilken blir vinneren?

Slik har vi gjort testen Vis mer ↓ Testpanelet består av 30 personer totalt. 24 av dem er tilfeldige forbipasserende i Trondheim og seks er ansatte fra Adressa-redaksjonen. Alle deltakerne fikk bind for øynene under testen, sånn at de ikke kunne gjenkjenne brusene basert på utseende. Brusene ble servert i like glass. Alle deltakerne smakte på alle brusene og ga hver brus poeng fra 1-10, der 1 var lavest og 10 var høyest. Resultatet for hver brus er basert på gjennomsnittlig poeng. Maksimal poengsum for en brus var 300, noe som ville ha gitt 10/10 i gjennomsnittspoeng. De åtte julebrusene er plukket ut av redaksjonen i Adresseavisen. Det viktigste kriteriet har vært at brusene er lett tilgjengelige i Trøndelag. Adresseavisen var innom en lavpriskjede og et supermarked for å handle inn julebrusene i uke 45.

– Smaker medisin

Testerne ble møtt med åtte glass julebrus i forskjellige farger.

De var veldig skeptiske til årets lyserosa nyhet, Rudolf og Nissemor, fra Oskar Sylte.

– Har dere lagt inn en test med frostvæske eller?

– Dette har jeg drukket i en barnebursdag før. Det er ikke godt, sier Vegard Brevik etter å ha slukt glasset.

– Det smaker medisin, sier to latterfulle tyskere.

– Kjemisk smak

Turistene Dennis og Carina Heggenstaller fra Tyskland har aldri smakt ordentlig julebrus før.

De synes konseptet er spennende, men den «kjemiske» smaken faller ikke i god jord. Spesielt lett-variantene mener de har smak av kjemikalier.

– Det smaker veldig annerledes enn noe jeg har smakt før, sier Carina.

En av brusene minner derimot om tysk brus hjemmefra, nemlig fjorårets nyhet fra influenser Linnéa Myhre: Solo Supers røde julebrusvariant.

– Hell no!

Årets andre nykommer i Adresseavisens julebrustest har vært på markedet i flere år. Julebrusen fra Røros med smak av ingefær får både enere og tiere fra testerne.

«Hell no!», roper Karmen Svendsen i det hun spytter ut den brune julebrusen fra Røros.

– Dette er det verste jeg har smakt noen gang, sier Adriana Eidem mens hun rynker på nesen.

Om du ikke er fan av ingefær, så er kanskje ikke Røros sin julebrus noe å gå for. Hos sørlendingen Vidar Gundersen faller den derimot i smak.

– Jeg er vokst opp med brun julebrus, så den er god, men den slår ikke sørlandets, sier han med et smil.

Selv om Gundersen sverger til CB Julebrus fra Kristiansand, går Røros-julebrusen nesten helt til topps i denne testen for han.

Klassiker slaktet av turister

Blant de 30 julebrustesterne er det både turister og nordmenn fra flere deler av landet.

Trøndernes favoritt har tradisjonelt vært den originale Dahls-julebrusen. Flere opplever fallhøyden som stor dersom de ender opp med å ta feil.

– Dette blir veldig pinlig hvis jeg ikke tar Dahls, sier trønderen Kari idet hun drar nisselua foran øynene.

Selv om de fleste er gode på å kjenne igjen klassikeren, ender den likevel ikke helt til topps i årets test.

De tyske turistene synes Dahls originale julebrus er desidert verst.

– Dette er ikke min favoritt.

Men hva er så resultatet?

ÅRETS VINNER

Den originale Dahls-julebrusen regnes for mange trøndere som den «ekte» julebrusen, men det er Dahls julebrus lett som vinner Adressas test for tredje år på rad.

Flere av testerne gjettet at denne varianten var den originale Dahls-julebrusen, til tross for at den sukkerfrie kom på markedet for bare fem år siden.

Det kan virke som lett-varianten av Dahls ligger an til å bli den nye «originalen» for en del trøndere. Den fikk 200 poeng totalt, med et gjennomsnitt på 6,7 av 10 hos testerne.

ÅRETS TAPER

Aass-julebrusen var blant de minst populære da den var med i Adressas julebrustest i 2021. To år senere er den fortsatt mislikt av testerne.

Ifølge bryggeriet selv smaker julebrusen «bringebær og tuttifrutti». Det falt ikke i smak hos årets testpanel.

Julebrusen fikk 137 poeng, som tilsvarer et gjennomsnitt på 4,6 poeng per tester. Aass-julebrusen er dermed den eneste med et gjennomsnitt på under 5 poeng i årets test.

Resultatet

