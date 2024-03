Alex Pearlman ga opp drømmen om å bli standupkomiker på fulltid for nesten ti år siden, og byttet ut scenen med et kontoravlukke for å jobbe med kundeservice. Så begynte han å publisere vitser og kommentarer om popkultur og politikk på Tiktok. Litt over 2,5 millioner følgere senere, har han sluttet i kontorjobben og skal turnere over hele USA.

Pearlman er en av mange tiktokere, altså personer som lager og publiserer videoer på Tiktok, som er frustrert over lovforslaget som har blitt vedtatt i Representantenes hus.

Blir forslaget også vedtatt i Senatet, kan det føre til at Tiktok blir forbudt i USA – dersom ikke den Kina-baserte eieren Bytedance selger sin eierandel.

Over 170 millioner amerikanere er på Tiktok, og appen har også et kontor i California. Foto: Damian Dovarganes / AP / NTB

Dialog og fellesskap

Tiktokerne mener at et forbud vil gå utover utallige mennesker og bedrifter som er avhengige av Tiktok for å tjene penger, samtidig som de argumenterer for at Tiktok har blitt en uovertruffen plattform for dialog og fellesskap.

Pearlman sier at Tiktok har endret livet hans fullstendig. Nå kan han leve ut drømmen, forsørge familien – i tillegg til at han fikk muligheten til å tilbringe de første tre månedene av sitt barns liv hjemme. Kundeservicejobben hans tilbød kun pappapermisjon i tre uker, og bare to av dem var betalt.

– Jeg tar ikke noe for gitt på denne appen, fordi det har vært så overveldende. Tiktok har vært drivverket for amerikanske sosiale medier de siste fire årene. Dersom Tiktok forsvinner, vil noe annet komme i stedet. Hvorvidt det blir bedre eller verre, har ikke Kongressen noe grunnlag for å vite, sier 39-åringen.

Et lovforslag som har blitt vedtatt i Representantenes hus, kan ende med at Tiktok blir forbudt i USA dersom ikke appens kinesiske eier Bytedance selger sin eierandel. Foto: Michael Dwyer / AP / NTB

Bekymringer

Videoappen Tiktok ble lansert i 2016, og har blitt veldig populær de siste årene, med raskere vekst enn både Instagram, Youtube og Facebook.

Men myndigheter over hele verden har tatt ulike former for grep mot appen som følge av bekymringer knyttet til at brukerdataene ender opp i Kina, mulig undertrykkelse av innhold som er ugunstig for den kinesiske regjeringen, eller at plattformen kan være et propagandaverktøy for Kina – alle påstander Tiktok selv benekter.

Til dags dato har ikke amerikanske myndigheter lagt fram bevis som viser at Tiktok har delt amerikanske brukerdata med kinesiske myndigheter.

Tiktoker Marcus Bridgewater steller plantene sine, som han lager videoer om på Tiktok, i drivhuset sitt i Texas. Foto: Lekan Oyekanmi / AP / NTB

Enorm vekst

Lovforslaget som kan ende med et forbud mot Tiktok i USA, kommer etter at pandemien førte til en enorm vekst i digital markedsføring, fordi folk satt hjemme og konsumerte – og skapte – innhold i en fart og mengde som ikke er sett før.

Jensen Savannah, en 29-åring fra byen Charlotte, begynte å lage videoer på Tiktok da hun reiste rundt i North og South Carolina under pandemien. Nå jobber hun fulltid som innholdsskaper og tjener tre ganger så mye som hun gjorde da hun jobbet med telekommunikasjonssalg.

– «Influenser i sosiale medier» er nesten å anse som en ny versjon av radio- og TV-reklame. Du får mye mer for pengene der enn i tradisjonell markedsføring, sier Savannah.

Tiktoker Jensen Savannah er en av mange som tjener til livets opphold ved å lage videoer på Tiktok. Foto: Erik Verduzco / AP / NTB

Plattform

Tiktok blir også beskrevet som et slags digitalt utligningsmål, som gir marginaliserte grupper en plattform og muligheter.

– Jeg har alltid hatt Twitter, jeg har hatt Facebook, jeg har hatt Instagram. Men Tiktok var den første plattformen der du kan finne noen som ligner deg selv og representerer deg på hvilken som helst måte, sier Joshua Dairen, en 30 år gammel innholdsskaper fra Alabama. Han lager videoer på Tiktok om spøkelseshistorier, urbane legender og historie i delstaten.

Da han vokste opp, elsket han det overjordiske, men fant ikke mange i feltet med samme hudfarge som ham selv. Å bli eksponert på Tiktok har gitt ham jobber som å skrive frilansartikler og å bidra til dokumentarer om overjordiske hendelser og uløste mysterier. Appen ga også Dairen fleksibilitet og selvtillit til å åpne sin egen kafé, hvor han får besøk av fans hver dag.

– Å forby Tiktok skaper en farlig presedens for hvor mye makt myndighetene kan utøve, sier han.

– Hjerteskjærende

Andre sier at appen er både et økonomisk og sosialt sikkerhetsnett.

Chris Bautista, en foodtruck-eier i Los Angeles, begynte å bruke Tiktok for å få kontakt med folk i LHBT-miljøet og vise støtte til de som kanskje hadde det vanskelig.

37-åringen vokste opp i et konservativt, kristent lokalmiljø og kom ikke ut før i slutten av 20-årene. Som ung slet han med psyken og vurderte selvmord, og ønsket derfor å skape en plattform han selv kunne trengt som tenåring: Han ville vise at det var mulig å komme seg ut av mørket.

– Jeg synes at de krokene av Tiktok som jeg befinner meg i, er så utrolig viktige og dypsindige, sier Bautista, og legger til at det ville vært hjerteskjærende om appen ble forbudt.

– Klageboks

Omtrent siden Tiktok kom i 2016 har det blitt uttrykt bekymringer om appens vanedannende natur, spesielt for unge hvis hjerne fremdeles utvikler seg. Marcus Bridgewater, en tidligere lærer som eier sin egen virksomhet og legger ut hagevideoer på Tiktok, vil at Kongressen heller skal fokusere på disse problemene, og ikke om appen har kinesiske eiere.

– Sosiale medier er et kraftig verktøy. Slike er i stand til å hjelpe oss med å overgå oss selv, men også til å avskjære oss fullstendig fra dem vi elsker, sier han.

Komikeren Pearlman sier han lenge har fryktet at politikerne vil gå etter Tiktok.

– Det som er urovekkende for meg er at jeg føler mange amerikanere anser Tiktok og sosiale medier generelt som en utløsningsventil – det har liksom blitt folks «klageboks», sier han.

– Så for mange føles det som de forsøker å forby klageboksen, i stedet for å ta for seg klagene.