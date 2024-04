Under koronapandemien lærte Daniel Ballo Lindseth å dyrke grønnsaker i hagen til en venninne.

– Jeg tenkte «shit, krever det så mye jobb?». Forholdet mitt til matdyrking ble helt annerledes. Jeg forsto hvor mye arbeid som går inn i det.

Fire år senere åpner 37-åringen butikk i Trondheim med fokus på lokalmat.

På nett og i butikk

Fra og med 15. juni får trondhjemmere muligheten til å kjøpe grønnsaker og kjøtt fra lokale bønder i The Just Store, som har fått sentral plassering i Mellomveien 24 på Lademoen.

Kunder kan også «klikke og hente» i butikken og få lokale matvarer direkte på døra.

NT24 omtalte nyåpningen først.

– Vi ser for oss å levere mest hjem, men vi vet mange har lyst til å komme og se og plukke ut selv. Kanskje ta en kaffe. Derfor åpner vi dørene fysisk også, sier Lindseth.

Daglig leder Daniel Ballo Lindseth. Foto: Emelie Kjærnli

Lærer bort

Etter planen skal butikken få ukentlige leveringer fra bønder i hele Trøndelag.

– Samkjøring er best for miljøet, poengterer Lindseth.

Målet er at kunder som ønsker varer rett hjem, skal kunne bestille direkte fra nettbutikken og fra matleveringsapper.

The Just Store blir riktignok ikke «bare» en matbutikk.

The Just Store ligger rett ved busstoppet «Anders Buens gate». Foto: Emelie Kjærnli

Ambisjonen er å gi forbrukerne mer forståelse for arbeidet bøndene gjør – og at bøndene får større forståelse for hva forbrukeren ser etter.

– Brukerundersøkelsene våre viser at folk flest ikke bryr seg om grønnsakene ser «perfekte» ut, men bøndene må kaste mye mat fordi kjedene har så strenge krav til hvordan maten skal se ut. Det bidrar til mye unødvendig matsvinn.

Mindre matsvinn

I 2021 publiserte Landbruksdirektoratet en stor rapport om matsvinn i jordbruket, som viste at 46 751 tonn med grønnsaker ble kastet i løpet av året.

– Det er unødvendig. Vi håper å kunne motarbeide det. Optimalt ser vi for oss en abonnementsløsning, så bøndene vet omtrent nøyaktig hva de må høste. Da kan maten leve i jorda frem til den skal hjem til deg, sier Lindseth.

En del av arbeidet til The Just Store vil også være kunnskapsformidling.

– Vi skal ha kurs og konferanser her i butikken, så vi kan gjøre både næringslivet og kunder mer bevisst på hvordan norsk matproduksjon funker og hva slags endringer som må til for å sikre et mer bærekraftig jordbruk.

Foto: Emelie Kjærnli

Vil utvide til hele Norge

Fokuset på miljø og bærekraft har ført til støtte fra flere aktører allerede før åpning.

Butikken får leie gratis fra Trondheim kommune det første året. Butikk-teamet har også fått med seg flere eksperter på laget, som seniorrådgiver Marit Finnland Trøite i Miljødirektoratet.

Lindseth selv har erfaring både fra butikk og som forretningsutvikler, men synes dette er det desidert morsomste han har jobbet med.

– Jeg liker å løse problemer. Denne butikken tror jeg kan hjelpe både bøndene, kundene og miljøet. Jeg har et kjempelag med meg, og konseptet har blitt tatt imot av bransjen med åpne armer.

Foto: Emelie Kjærnli

Håpet er at butikken kan utvide til resten av Norge og Norden etter hvert.

– Jeg har ADHD, så jeg har jobbet med mange forskjellige prosjekter opp igjennom, men aldri noe så givende og gøy som dette. Nå får jeg endelig kombinert all kunnskapen min i ett prosjekt, sier han smilende.