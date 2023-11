Allerede ute er den britiske popstjernen Robbie Williams, som «vil drive ut fortidens demoner» i Netflix' nye dokumentarserie.

For det har vært litt av en berg-og-dalbane, og serien – som kort og godt er kalt «Robbie Williams» – fanger opp det meste. Som at den senere popstjernen hadde vanskelig for det meste på skolen og knapt kunne. Dermed ble skoletiden tøff.

Han var bare i tenårene da boybandet Take That gjorde ham til megastjerne. Det var Robbie Williams ikke klar for. Han beskriver dynamikken i popgruppen som rene «Fluenes herre», og han begynte med misbruk for å døyve følelsene.

«Angels» endret alt

Da han hoppet av Take That solgte debutplaten «Life Thru a Lens» fra 1997 dårlig, og de første singlene klarte ikke å nå topplistene. Han holdt på å få sparken av plateselskapet – men så ble singelen «Angels» utgitt og forandret alt.

Dokumentaren skildrer også hvordan depresjoner og psykiske problemer har vært en evig følgesvenn for Robbie Williams, som lister opp «demoner» som angst, nervøsitet, plassangst, dysmorfofobi, paranoia og panikkattakk. Under verdensturneen i 2007 opplevde han hvordan et panikkangrep varte en hel konsert.

Trøblete på strømmeskjermen: Robbie Williams hevder i Netflix-dokumenten «Robbie Williams» at han er kommet i den mannlige overgangsalderen. Foto: Netflix

Han røper i dokumentarserien at han sliter med «matmisbruk» også, etter å ha vært kjent som en jojoslanker i alle år. Spising er en daglig kamp for ham, forteller Robbie.

Som også deler med seerne at han som 49-åring føler seg som «en gammel gubbe», og at han – kåret til verdens mest sexy mann i 1999 – har trådt inn i «den mannlige overgangsalderen» og knapt har sexlyst mer.

«Robbie Williams», som er i fire deler, hadde premiere på Netflix 8. november.

Flere serier å synke ned i

«The Crown» hadde premiere 16. november på Netflix.

Serien om det britiske kongehuset har kommet frem til 31. august 199, der prinsesse Diana dør i en bilulykke i Paris. En hendelse som sjokkerte verden og rystet monarkiet. Mange er spent på hvordan Netflix skal skildre den dramatiske ulykken og etterspillet. Resten av sesongen tar oss nesten frem til nåtid, når Kate Middleton gjør sin entré i kongefamilien.

Trøblete på strømmeskjermen: Prinsesse Diana (Elizabeth Debicki) i «The Crown», som i sin siste sesong skildrer bilulykken som tok livet hennes. Foto: Netflix

Sesongen er todelt og andre del kan strømmes fra 14. desember.

«A Murder at the End of the World» hadde premiere 14. november på Disney+.

I denne thrillerserien er det som om Lisbeth Salander møter «Knives Out». I hovedrollen finner man Emma Corrin i rollen som Darby, en smart hacker og amatørdetektiv som blir invitert av en mystisk techmilliardær, spilt av Clive Owen, til Island. Når en a de andre gjestene dør prøver hun å løse drapet.

«Börje – the Journey of a Legend» har premiere 19. november på Viaplay.

Valter Skarsgård og Hedda Stiernstedt er å se i Viaplay-serien «Börje – The journey of a Legend». Foto: Jenny Unnegård / Viaplay

Dramaserie om den svenske ishockeyhelten Börje Salming er en av seriene til den kriserammede strømmetjenesten som ikke rammes av utsettelser. Den blir ekstra følelsesladd, siden Salming døde av ALS under innspillingen. I serien spilles han av Valter Skarsgård, mens Hedda Stiernstedt spiller kona. Den skildrer hvordan han på 1970-tallet etablerte seg som den første svenske stjernen i NHL, men fikk mye bank.

«Fellow Travelers» har premiere 19. november på SkyShowtime.

Dramaserie om forholdet mellom to menn, som foregår parallelt med samfunnsutviklingen i nesten 40 år. Hawk og Tim møtes på 1950-tallet, der alt skjer i skapet, og slutter på 1980-tallet, når aids slår til med full kraft. Matt Bomer og Jonathan Bailey spiller hovedrollene i serien.

«En helt vanlig familie» blir å se fra 24. november på Netflix.

Mange leste Mattias Edvardssons kriminalroman «En helt vanlig familie». Nå er den filmatisert med Bo Kauppi, Alexandra Karlsson Tyrefors og Björn Bengtsson. Foto: Netflix

Hva skal foreldrene tro når datteren Stella (Alexandra Karlsson Tyrefors) blir arrestert, anklaget for drap? Hvor godt kjenner man egentlig sine barn? Hvor langt er man villig til å gå for å beskytte familien sin?. Miniserie basert på Mattias Edvardssons kriminalroman, som kom på norsk i 2019.

«Faraway Downs» slippes løs 26. november på Disney+.

Den episke storfilmen «Australia» fra 2008 floppet til tross for høy stjerneglans med Nicole Kidman og Hugh Jackman. Men filmskaper Baz Luhrmann ga ikke opp, han gravde frem tidligere bortklipte scener, meislet deler av handlingen sterkere ut, og løftet frem Australias urbefolkning i mye større grad når han nå gjenutgir den som miniserie i seks deler.

«Percy Jackson and The Olympians» kommer 20. desember på Disney+.

Bøkene om 12 år gamle Percy som oppdager at han i prinsippet er en gresk halvgud er blitt sammenlignet med Harry Potter, og har vært en stor litterær suksess. Det er det blitt to kinofilmer av, som forfatteren Rick Riordan ikke har likt. Men i denne nye og påkostede strømmeserien er Riordan langt mer involvert – og derfor mer fornøyd.

«Percy Jackson and The Olympians», en ny filmatisering av de populære ungdomsbøkene, er i anmarsj i desember. Foto: Disney+

«Sanningen» blir å se fra 25. desember på svensk TV4 Play.

Der er velkjente Sofia Helin tilbake for å løse nye forbrytelser i «Broen»-land, nærmere bestemt i Skåne. I den svenske kanalens store juleserie spiller hun Iris, ny sjef for kalde saker-gruppen. Men når en slik gammel sak blir aktuell igjen, blir det følelsesmessig opprivende. Hedda Stiernstedt, som har vært å se i norske «Fjolls til fjells» og «Beforeigners», spiller søsteren hennes.

«The Buccaneers» er allerede å se på AppleTv+.

Kostymedrama om fem livsglade amerikanske jenter, alle rike arvinger, som skaper kaos i den engelske sosieten anno 1870-tallet. Norske Kristine Frøseth er å se i en av rollene.