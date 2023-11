«Disneys Marvel Cinematic Universe er ikke lenger en skuddsikker billettsuksess», konstaterer bransjebladet Variety etter premieren på «The Marvels» sist helg.

Inntektene i premierehelgen ble «bare» 47 millioner dollar, drøye 520 millioner kroner. Det er den dårligste debuten i MCU-historien, meldes det.

På forhånd var det anslått at «The Marvels» kunne ligge an til billettinntekter på 75–80 millioner dollar, men disse anslagene krympet dramatisk de siste ukene før premieren – ned til kanskje 60 millioner dollar.

Og med slik dårlig forhåndssumming, i tillegg til at skuespillerne med Brie Larson i spissen ikke kunne drive reklame for filmen på grunn av streiken, feilet filmen selv dette neddempede anslaget, oppsummerer Variety.

«The Marvels», der Nia DaCasto har regi, er film nummer 33 i MCU-universet på 15 år. Bare to filmer har i løpet av denne tiden spilt inn mindre enn 60 millioner dollar i sine premierehelger – nemlig «The Incredible Hulk» i 2008 (55,4 millioner dollar) og «Ant-Man» i 2015 (57,2 millioner dollar).

Årets to tidligere MCU-premierer har gjort det bedre. «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» tok inn 106 millioner dollar i sin februarpremierehelg, mens «Guardians of the Galaxy Vol. 3» fra mai tok inn 118 millioner.