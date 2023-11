Og Chuck Lorre er altså serieskaperen bak legendariske «Two and a Half Men», som Charlie Sheen forlot på svært dramatisk vis i 2011. Siden har de ikke snakket sammen.

Nå har Lorre, som også har laget «Mom» og «Big Bang Theory», vært med på å lage en ny, mørk komiserie kalt «Bookie» – om en bookmaker, spilt av Sebastian Maniscalco, og hans kunder, der en av dem er Sheens nye rollekarakter.

Den første traileren kom onsdag, mens premieren ifølge Deadline er 30. november i USA på strømmetjenesten Max.

Charlie Sheen spilte hovedrollen i kun en TV-serie etter «Two and a Half Men», nemlig «Anger Management», en kritikerslaktet serie som varte i to sesonger og 100 episoder.

I 2011 skapte det overskrifter verden over da Charlie Sheen fikk fyken fra serien, der han spilte levemannen kalt nettopp Charlie. Ifølge Warner Brothers skyldtes det Sheens «bisarre utfall mot serien og dens produsenter», og hans «farlig selvdestruktive oppførsel».

Chuck Lorre (t.v.) og Charlie Sheen fotografert i 2005. De røk dramatisk uklar etter 170 episoder av «Two and a Half Men», og snakket ikke sammen på ti år. Foto: AP

Da hadde Sheen kalt Lorre «en klovn» og «en stupid liten mann», skrev NTB for 12 år siden. Selv hadde Sheen «tigerblod» og mente han «vant». Han saksøkte filmstudiet og Lorre for 600 millioner kroner for «uberettiget oppsigelse». Det endte i et forlik noen måneder senere.

– Ingen snakker om hva det var som gjorde at jeg ble så ute av meg, kontret Sheen med i et intervju året etter, da Ashton Kutcher hadde entret scenen etter at Charlie-karakteren fikk en brå og voldsom død. Ti år senere angret han, het det i uttalelser til Yahoo.

– Jeg tror det var narkotika eller ettervirkninger av narkotika, og et hav av stress og en vulkan av forakt, sa Sheen og mente han hadde oppført seg «barnslig».

Nylig fortalte Chuck Lorre til Variety at det var han som tenkte på Charlie Sheen til «Bookie»-rollen, fordi han og medkreatør Nick Bakay «tenkte det ville vært artig med en ekte Hollywood-stjerne som spilte en versjon av seg selv som uforbederlig gambler».

– Jeg husket at Charlie snakket mye om å vedde på sport, du vet, da det var bedre tider mellom oss.

Sheen kan på grunn av skuespillerstreiken som har vart helt til nå ikke snakke om rollen – eller forholdet til Lorre. Men han sa altså ja og var ifølge Lorre "klar for å gjøre litt narr av seg selv".