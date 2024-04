Etter premieren 11. april klatret «Fallout» rett til topps og ble en av Prime Videos tre mest sette titler noensinne – og den mest sette sesongen globalt siden «The Lord of the Rings: Rings of Power», ifølge Variety.

– Listen lå høyt for dem som elsker dette ikoniske videospillet, og så langt ser det ut til at vi har overgått forventningene deres, samtidig som vi har fått millioner av nye fans til serien, sier Jennifer Salke, sjef for Amazon MGM Studios, i en uttalelse.

– Vilt eventyr

Hun kaller «Fallout» for «et banebrytende, vilt eventyr av en serie» og roser både produsentene Jonathan Nolan, som også regisserte de første tre episodene, og Lisa Joy i Kilter Films så vel som skaperne og showrunnerne Geneva Robertson-Dworet og Graham Wagner.

– Skuespillerne, med Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins og Kyle MacLachlan i spissen, har gjort en fantastisk innsats, legger Salke til, mens Nolan og Joy fra filmstudioet legger til:

– Vi gleder oss til å sprenge verden i luften igjen.

«Fallout» er blitt storsuksess for strømmetjenesten til Amazon, som nå har bestilt en andresesong – bare uken etter premieren på runde én. Foto: Prime Video / AP / NTB

Serieskaperne Robertson-Dworet og Wagner takker på sin side filmselskapet og strømmetjenesten for «å ha mot til å lage en serie som med alvor takler alle samfunnets største problemer i vår tid – kannibalisme, incest, gelékake».

Basert på videospillsuksess

«Fallout» er en dystopisk fremtidsfantasi, som foregår 219 år etter en ødeleggende atomkrig. Strømmeserien er basert på en av de største videospillsuksessene gjennom tidene og skildrer hvordan etterkommerne etter dem som først søkte tilflukt i de underjordiske, strålesikre, luksuriøse bunkerne, begir seg ut.

Ella Purnell spiller en av hovedkarakterene, Lucy, i «Fallout». Foto: Prime Video / AP / NTB

Der møter de ifølge pressemeldingen fra Prime Video «et utrolig komplekst, underlig og svært voldelig univers» – og ikke bare det strålehelvetet som de trodde forfedrene etterlot seg.

De tre hovedkarakterene Lucy (Ella Parnell), Maximus (Aaron Moten) og The Ghoul (Walton Goggins) forenes for å finne en gjenstand fra en gåtefull forsker «som har potensial til å endre verdens maktdynamikk radikalt», heter det videre. «Twin Peaks»-veteran Kyle MacLachlan spiller Lucys far.