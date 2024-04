Downey spiller blant annet CIA-agent, filmregissør og politiker i HBO Max-serien «The Sympathizer».

– Han sto øverst på vår liste og er en av de få som skulle kunne ro dette i land, sier produsent Don McKellar, som ikke vil ikke røpe nøyaktig hvor mange biroller Downey spiller i serien.

– Selv om de er individer er de av samme ulla. Det var Park Chan-Wook som en dag kom på ideen om at de burde spilles av en og samme skuespiller, som Peter Sellers i «Dr. Strangelove», sier produsenten og røper at Downey «falt pladask for ideen».

Robert Downey Jr. i en av sine mange biroller i «The Sympathizer» mot hovedrolleinnehaver Hoa Xuande. Foto: Hopper Stone/Warner Bros. Discovery / NTB

Det amerikanske krigsdramaet – med premiere 15. april – ser Vietnam-krigen og dens etterspill fra et vietnamesisk synspunkt. Den navnløse hovedpersonen spilles av relativt ubeskrevne Hoa Xuande («Bebop Cowboys»).

Opprinnelig var han en nordvietnamesisk muldvarp i den sørvietnamesiske hæren, og etter Saigons fall sendes han til USA for å fortsette å spionere for hjemlandet i eksilmiljøet der.

Serieskaper Park Chan-wook baserte den seks episoder lange serien på den Pulitzer-prisvinnende 2015-romanen ved samme navn av Viet Thanh Nguyen.

Også på rollelisten står Fred Nguyen Khan, Sandra Oh, Toan Le, Vy Le og Duy Nguyen.