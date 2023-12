Mange tror det er garvesyren i vin som fører til hodepine.

Nå tror amerikanske forskere at de har funnet et annet svar.

Ikke garvesyre

Tre amerikanske forskere har gjennomført en studie der de har testet alkohol på ulike menneskeceller.

De tror det er stoffet quercetin, ikke garvesyrer, som fører til at man får hodepine.

Forskning.no omtalte studien først.

Stoffene påvirker hverandre

Quercetin er en form for flavanoid, som er en gruppe plantestoffer som blant annet beskytter planter mot ultrafiolett stråling. De fører blant annet til at rødvin og blåbær for sin dype rødblå farge, ifølge Store norske leksikon.

I utgangspunktet kan flavonoider gi positive helseeffekter som å redusere blodtrykk og være betennelsesdempende. Men ifølge studien kan quercetin også være med på å gi hodepine.

Forskerne mener det er kombinasjonen av alkohol og quercetin som kan være med på å bidra til rødvinshodepine.

Endres i leveren

I leveren vår brytes alkohol ned og blir omdannet til stoffet acetaldehyd. Det er ufarlig i små mengder, men også giftig.

Quercetin gjør at acetaldehyd brytes ned saktere enn vanlig, som fører til at det «hopes opp» i kroppen.

Dette fører til rødming, hodepine og kvalme, ifølge de amerikanske forskerne.

Skal studeres

– Vi tror at når utsatte personer får hodepine når drikker selv moderate mengder vin, spesielt hvis de har migrene eller andre hodepine-sykdommer fra før, sier Morris Levin ved University of California i en pressemelding.

– Vi tror vi endelig er på riktig vei til å finne forklaringen på dette århundrelange mysteriet, fortsetter han.

Forskerne har enn så lenge ikke testet teorien med ekte mennesker.

I neste fase skal de ha en klinisk studie med personer som ofte er rammet av rødvinshodepine, hvor de skal teste om vin med mye quercetin gir mer hodepine enn vin med lite quercetin.