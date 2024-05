Danske forskere har undersøkt bruken av sexleketøy i seks europeiske land.

Resultatene viser at folk som eier og bruker sexleketøy generelt er mer fornøyd med både sexlivet og livet for øvrig.

Forskning.no omtalte studien først.

Dildo og vibrator på topp

De danske forskerne sendte en spørreundersøkelse til 11 944 personer fra Norge, Danmark, Sverige, Finland, Frankrike og Storbritannia.

I studien har de undersøkt hvordan eierskap og bruk av sexleketøy påvirker hvor tilfredsstilt folk er med sexlivet, forholdet og livskvaliteten.

De vanligste sexleketøyene var dildoer og vibratorer, etterfulgt av håndjern, penisringer og anal-leketøy. Over halvparten av deltakerne oppga å bruke et av disse sexleketøyene enten alene eller med en fast partner.

Foto: Shutterstock

Usikker årsak

En av forskerne bak studien sier til forskning.no at det riktignok ikke kan påvises at sexleketøy faktisk gjør folk lykkeligere.

Selv om sexleketøy-brukere i undersøkelsen oppgir å være lykkeligere enn de som ikke gjør det, så har ikke forskerne undersøkt årsakene til at det er slik.

– Vi tror at det sannsynligvis er en toveis effekt, slik at de som allerede er i et forhold der de opplever en viss grad av trygghet, åpenhet og god kommunikasjon, og som kanskje allerede er mer tilfredse med sexlivet sitt, er mer tilbøyelige til å våge og være villige til å inkludere og eksperimentere med sexleketøy, sier professor Gerd Martin Hald ved Københavns Universitet til forskning.no.

Hele rapporten kan leses her: Do Sex Toys Make Me Satisfied? The Use of Sex Toys in Denmark, Norway, Sweden, Finland, France, and the UK.