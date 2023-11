Anmeldelsene for sjette og siste sesong av Netflix-serien viet det britiske kongehuset står nå på trykk i England, og mange anmeldere er ikke nådige, melder TT.

Siste runde følger blant annet romansen mellom prinsesse Diana, spilt av Elizabeth Debicki, og Dodi Fayed, spilt av Khalid Abdalla, i dagene og ukene før de dør i Pont de l'Alma-tunnelen. Fler anmeldere kritiserer blant annet at prinsesse Diana dukker opp som et spøkelse.

«Seriens dialog, som i sin illevarslende tone ofte har flørtet med overspill, føles nå skreddersydd for et kynisk alvorlig formål», skriver Nick Hilton i The Independent , som gir to av fem mulige stjerner.

«De første fire episodene er påtrengende og klønete», mener Anitha Singh i The Telegraph , som gir samme karakter, to av fem.

Tøffest er Lucy Mangan i The Guardian , som skriver at det «er så dårlig at det nærmest er en ut-av-kroppen-opplevelse» – og gir én stjerne. Hun mener serien er besatt av Diana, og selve definisjonen på dårlig skrivearbeid. «Til tross for det strålende ensemblet, er det et krast, såpeaktig dykk ned i avgrunnen – ikke minst i de grusomme scenene med spøkelset Diana».

Britiske Times er mer positive og gir fire av fem stjerner, og kaller avslutningssesongen for «rørende» – selv om anmelder Carol Midgley også mener at Diana-spøkelset «bør fordrives».