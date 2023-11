– I arbeidet med «Konvoi» har vi blitt oppmerksomme på at det finnes krigsseilerhistorie vi fremdeles ikke kjenner til, sier filmens produsent Catrin Gundersen i Fantefilm.

Derfor ønsker filmfolket i samarbeid med Arkivet freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand å bidra til å sette søkelys på ukjente enkeltskjebner. Samtidig etterlyser dokumentasjon av historier som ennå ikke er kjent.

– Denne delen av krigen ble jo ikke bare utkjempet av soldater. Det handler også om helt vanlige sjøfolk som ufrivillig ble en del av de mest dramatiske oppdragene under andre verdenskrig, sier Gundersen.

Siden 2016 har www.krigsseilerregisteret.no ved systematisk gjennomgang av arkivkilder registrert sjøfolk som seilte på norske skip under andre verdenskrig. Dette arbeidet pågår fortsatt. Gjennom Norsk senter for krigsseilerhistorie er Arkivet eier og ansvarlig for Krigsseilerregisteret.

– Vi vet at det eksisterer ukjente kilder der ute i de tusen hjem som kan bidra til å dokumentere og fylle ut krigsseilernes historie, sier historiker og leder av Norsk senter for krigsseilerhistorie ved Arkivet, Bjørn Tore Rosendahl, som oppfordrer dem som sitter med slik dokumentasjon om å ta kontakt.

– Det kan finnes historier i brev, dagbøker og fotografier av krigsseilere i kjellere og på loft, i gamle skuffer og i skap.