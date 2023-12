Kritikken haglet fra kortvokstmiljøet da Hollywood-veteranen Hugh Grant ble hanket inn som umpa-lumpa i kinoklare «Wonka».

– Mange skuespillere føler vi blir skjøvet ut av bransjen vi elsker, sa briten George Coppen, kjent fra «Artemis Fowl», til BBC.

– Identifiserer Grant seg som kortvokst nå? fnøs amerikaneren Jason Acuña, kjent fra «Jackass», på TMZ.

Foranledningen var at de fiktive umpa-lumpaene ble spilt av kortvokste i tidligere filmatiseringer av Roald Dahl-klassikeren «Charlie og sjokoladefabrikken» (1964).

Timothée Chalamet mener den nye filmen må betraktes som «ledsagerstykke» til «Willy Wonka & the Chocolate Factory» fra 1971. Foto: Warner Bros / Handout

Stjernespekket

«Wonka» har størrelser som Timothée Chalamet og Olivia Colman i sentrale roller, i tillegg til Grant. NTB befant seg ringside da stjernelaget inviterte til pressekonferanse i London denne uka.

På spørsmål om hvordan det var å jobbe med «motion capture» eller bevegelsessporing, svarte Grant «miserabelt».

– Du får på deg en slags tornekrone som er veldig ukomfortabel. Jeg lagde masse bråk om det, fortsatte 63-åringen på gjennomsnittlige 1,80.

– Det er en uforståelig prosess. Du får mikrofon og remmer på, og de bruker 16 forskjellige kameraer. Jeg visste ikke hvor jeg var, eller hva som skjedde.

Årelang prosess

Grant ga seg ikke av den grunn. Han skal ha gått på med krum hals for å blidgjøre regissør Paul King og kollegene.

– Jeg gjorde mitt beste, understreket han.

– Og så to måneder senere ble jeg bedt om å gjøre det igjen. Og så to måneder senere – igjen. Og dette pågikk i to år. Jeg kunne ikke ha hatet hele greia mer.

Det hører med at Grant uttalte seg i «deadpan»-stilen han har gjort til sitt varemerke, og hvor det ikke er lett å begripe alvorsgraden.

Skjønt, da konferanselederen ymtet frampå om at han kanskje endret mening idet han fikk resultatet presentert på lerretet, kvitterte han med «ikke egentlig».

Yngre ledsager

«Wonka» er en såkalt prequel, der tittelskikkelsen reiser til et nytt sted for å selge de uimotståelige søtsakene sine. Det liker den lokale «sjokolademafiaen» dårlig, og snart sitter vi med en real blockbuster-fight mellom gode og korrupte krefter.

Timothée Chalamet spiller tittelfiguren, og Hugh Grant såkalt umpa-lumpa, i den kommende eventyrmusikalen «Wonka». Foto: Warner Bros / Handout

Ifølge fremadstormende Chalamet må eventyrmusikalen betraktes som et «ledsagerstykke» til «Willy Wonka & the Chocolate Factory» med Gene Wilder fra 1971. King, på sin side, mener «familie» er nøkkelordet.

– Det handler om familiene vi er født med, og familiene vi skaper underveis, utbroderte regissøren som sist ga oss «Paddington».

– Willy ankommer en ny by og kjenner ingen, men klarer å sette sammen en gruppe venner som lykkes med noe ekstraordinært. Filmen bør oppleves i samvær med familien. Jeg håper den kan bringe folk nærmere hverandre.

Animert erstatning

Det gjenstår å se hvorvidt Grant er ferdig med «mocap»-teknikken for all framtid.

– Jeg forsto at de hadde 17 kameraer på ansiktet mitt. Men skulle jeg spille med kroppen eller ikke? På det punktet fikk jeg aldri noe tilfredsstillende svar, sukket den grånende vestlondoneren overfor NTB.

– Og ærlig talt – det jeg utrettet med kroppen min, var forferdelig, og måtte erstattes i sin helhet av animasjon.

«Wonka» får norgespremiere 8. desember.

Fakta om «Wonka»

* Amerikansk eventyrfilm fra 2023

* Manus: Paul King, Simon Farnaby, Roald Dahl

* Regi: Paul King

* I rollene: Timothée Chalamet, Calah Lane, Matt Lucas, Hugh Grant, Rowan Atkinson, Olivia Colman, Rufus Jones, m.fl.

* Aldersgrense: 6 år

* Lengde: 1 t. 56 m.

* Norgespremiere: 8. desember