Han var hovedmannen bak de «norske» «Frozen»-filmene. Nå får Chris Buck æren av å runde av Disneys 100-årsfeiring med premiereklare «Ønske». Animasjonsmusikalen springer ut av selskapets signaturmelodi – og grunnfilosofi – «When You Wish Upon a Star».

– Det er en del av Disneys DNA, sier Buck (65) til NTB.

– Da vi begynte, hang vi opp et bilde fra hver av filmene våre, så vi hadde hele den 100-årige historien på tavlen. Vi så de forskjellige stilene, æraene og fargepalettene – men den røde tråden var at noen sendte ønskene sine til stjernene.

Chris Buck har regissert sammen med Fawn Veerasunthorn. Foto: AP

Ingen drømmeprins

Denne gangen er det først og fremst den fagre og gløgge Asha (Ariana DeBose) som står for ønsketenkningen. Når jålebukk-kongen Magnifico (Chris Pine) viser seg å være mindre sympatisk enn antatt, må hun alliere seg med stjernene for å redde medborgerne sine i riket ved navn Rosas.

– Filmens sjel er at det finnes ingen større kraft i universet enn noen med et sant ønske i hjertet sitt, sier Bucks co-pilot Fawn Veerasunthorn (40) til NTB.

Magnifico (Chris Pine) viser seg å være en mindre sympatisk konge enn først antatt. Foto: The Walt Disney Company Nordic / Handout

– Handlingen kretser rundt denne kraften, og hvordan du best skal ivareta den for å finne mot til å følge drømmene dine. Vi håper publikum vil finne inspirasjon i det.

Ifølge eget utsagn er den amerikansk-thailandske regissørduoen selv eksponenter for ønskets magiske kraft. Som Buck formulerer det:

– Vi hadde begge et ønske om å jobbe for Disney da vi var unge. Og vi slapp det heldigvis aldri, for i dag er vi her. Vi lot alle rundt oss høre ønskene våre. I filmens budskap ligger det også at du bør sette ord – eller sang – på dem. Da vil folk nemlig hjelpe deg på veien.

Frossen suksess

Det var i 2013 Buck spilte inn over 1 milliard dollar med «Frozen», for så å levere enda penere tall med «Frozen II» i 2019. Norsk landskap og mytologi skal ha sin del av fortjenesten.

– Planen vår var å plassere filmene et sted i regionen deres. Så viste det seg at alle bildene produksjonsdesigneren vår merket av i bøkene i researchfasen, var tatt i Norge, forteller Buck humørfylt.

Han fortsetter:

– Ingen av filmene våre er nødvendigvis plassert i et reelt land. Jeg vil heller si at de er inspirert av dem. Det Norge ga oss, var en grad av spesifisitet og detalj som hjalp oss å skape en verden som ikke nødvendigvis er realistisk, men troverdig.

Ariana DeBose låner stemme til Asha, som sender ønskene sine til stjernene i «Wish» (norgespremiere 8. desember). Foto: The Walt Disney Company Nordic / Handout

Stort lerret

Buck vil ikke si noe om når vi kan forvente den bebudede «Frozen III», eller hvorvidt han er involvert. Derimot kunngjør han gjerne et par juleønsker på oppfordring fra NTB.

– Jeg ønsker at publikum går og ser denne filmen på kino, sier han.

– Vi har laget den for stort lerret, sånn at alle skal få oppleve den samme Disney-magien som jeg opplevde da jeg var gutt.

Veerasunthorn åpner et noe videre perspektiv i svaret sitt.

– Jeg håper den kan gi folk glede og håp, sårt tiltrengt i disse tider, sier hun.

– Og jeg håper den kan inspirere publikum til å følge sine glemte drømmer. Det er aldri for sent.

Fakta om «Ønske»

* Amerikansk animasjonsfilm fra 2023

* Manus: Jennifer Lee, Chris Buck

* Regi: Fawn Veerasunthorn, Chris Buck

* Stemmer: Ariana DeBose, Chris Pine, Angelique Cabral, Alan Tudyk, Victor Garber, m.fl.

* Aldersgrense: 6 år

* Lengde: 1 t. 35 m.

* Norgespremiere: 8. desember