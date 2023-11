Da det britiske rockeikonet Pete Doherty var på toppen av sin musikkarriere, levde han et kaotisk liv kantet av heroinmisbruk.

Doherty var på begynnelsen av 2000-tallet svært fremgangsrik, som poet og som gitarist og sanger i indierockband som The Libertines og Babyshambles. Men det ble like gjerne store overskrifter for et urolig liv med flere fengselsdommer, der han kjempet mot tungt rusmisbruk som både førte til mental og fysisk nedgang.

«Stranger in My Own Skin» er filmet over ti år og viser Pete Dohertys vei ut av misbruket. Foto: handout

«Stranger in My Own Skin»-regissør Katia de Vidas fulgte Pete Doherty i ti år på hans vei til omsider å bli fri fra sitt misbruk, og kaller sin metode å være «som en usynlig mus i hjørnet av rommet».

– Du filmer sannheten. En misbruker som tar dop selv foran kamera. Men jeg så lenger enn det. Det var ikke bare en nåtid vi satt fast i. Jeg så et håp og en fremtid, sier de Vidas, som i dag er gift og har en liten datter med Doherty.

Pete Doherty idag på fjorårets Glastonburyfestival. Foto: AP

– Det er fremdeles ganske nært. Det er ikke så hyggelig, om jeg skal være ærlig, så se meg selv på den måten, sier Pete Doherty til Kulturnyheterna på SVT. Han forteller hvordan han ser filmen og liker den, «men etter tre-fire minutter skjer det noe som gjør at jeg skammer meg».

– Jeg liker ikke å se bilder av meg selv som svært ung. Jeg ser ut som et rådyr fanget i lyskasterne til en bil. Det var kreativiteten min som holdt meg oppe, slik den gjør nå. Det er min livbåt.

«Stranger in my Own Skin» har ikke fått norsk premieredato.