Til tross for Barbie-filmens suksess med 15 milliarder innspilte kroner, hadde bare 30 av de 100 største filmene i 2023 en kvinnelig hovedrolle eller delt hovedrolle.

Dette er det dårligste resultatet siden 2014, viser nye tall fra Annenberg Inclusion Initiative , en tenketank ved University of Southern California som studerer mangfold og inkludering i underholdningsbransjen, ifølge The Guardian.

– Dette er et katastrofalt tilbakeslag for kvinner i film. De siste 14 årene har vi kartlagt fremgang i industrien, og å se denne vendingen er både overraskende og i direkte kontrast til alt snakket om at i fjor var «kvinnens år», sier tenketankleder Stacy L. Smith, førsteamanuensis i kommunikasjon.

Det nedslående 2023-resultatet følger etter et rekordhøyt 2022-nivå, der 44 prosent av filmene hadde kvinner i hovedroller. Forskerne bak studien kaller det en «bransjesvikt», og at Barbie-resultatene ikke er grunn nok til optimisme. Nylig la Annenberg-initiativet fram en annen rapport som viste at også antall kvinnelige regissører er nedadgående, der de sto for 16 prosent av de 100 største filmene – mot 18 prosent året før.

– Årets resultater viser en bransje som er blitt apatisk når det gjelder innsatsen rundt mangfold og inkludering.

Men kanskje er det en lysning: Årets største kassasuksess i USA er «Mean Girls», med et kvinnesterkt ensemble, mens det i 2025 kommer et knippe storfilmer med kvinner i hovedrollen:

«Godzilla x Kong: The New Empire» med Rebecca Hall, «Furiosa: A Mad Max Saga» med Anya Taylor-Joy, «A Quiet Place: Day One» med Lupita Nyong’o og «Wicked» med Ariana Grande og Cynthia Erivo.