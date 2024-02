Del to av serien blir lansert senere i 2024, melder Netflix onsdag.

Det loves «en omfattende, men troverdig nyfortolkning» av Astrid Lindgrens 1981-bok, som Hans Rosenfeldt – kjent for «Broen» – har skrevet manuset til. Regien er ved Lisa James Larsson.

I desember ble det kjent at strømmetjenesten overtok den allerede ferdig innspilte serien fra sin kriserammede konkurrent Viaplay. Nå er serien klar for i første omgang å lanseres i en rekke europeiske land.

«Ronja Røverdatter» har fått premieredato 28. mars, og går inn i eventyrskogen som Astrid Lindgren skildret i bokform i 1981. Foto: Frida Wendel / Netflix / Handout / NTB

«Ronja Røverdatter» følger eventyrene til en livlig og opprørsk jente født inn i en gjeng med røvere i en middelalderaktig, skandinavisk borg. Etter hvert som Ronja vokser opp, oppdager hun den magiske, men farlige skogen utenfor. En skog med merkelige og mystiske skapninger – som en stor, kråkeaktig og blodtørstig skapning som publikum får møte i traileren.

Når Ronja møter unggutten Birk fra en rivaliserende gjeng, markerer det begynnelsen på en mørk familiefeide. Så kommer en beryktet fogd for å rydde skogen for røvere en gang for alle, avrundes omtalen med.

Strømmetjenesten har også sluppet den første filmtraileren for «Ronja Røverdatter», som slippes i to deler. Foto: Frida Wendel / Netflix / Handout / NTB

Kerstin Linden og Jack Bergenholtz-Henriksson spiller Ronja og Birk, mens i andre roller ser man Sverrir Gudnason, Pernilla August, Johan Ulveson, Krista Kosonen, Vera Vitali og Christopher Wagelin.

Første gang Lindgrens historie ble dramatisert, var med filmen «Ronja Røverdatter» fra 1984 med Hanna Zetterberg i tittelrollen og med regi av Tage Danielsson.