I over 50 år har en scene i TV-filmen «A Charlie Brown Thanksgiving» vært omdiskutert i USA. Der sitter seriens eneste svarte karakter, Franklin, mutters alene på den ene siden av festbordet – mens de andre, og hvite, barna tar plass på den andre.

Det har gnaget på mange. Darnell Hunt, professor i sosiologi og afrikansk-amerikanske studier ved UCLA-universitetet, uttalte til Y ahoo Life at scenen kan tolkes «som om ingen ville sitte ved siden av Franklin».

Hunt sier at han som barn følte seg inkludert da han så Franklin i en «Knøttene»-stripe, men at serieskaper Charles M. Schulz «er et klassisk eksempel på hva man kan bomme på når man prøver å være inkluderende».

Da Apple TV+ 16. februar hadde premiere på en ny film fra «Knøttene»-universet, har man snudd om på historien. I «Snoopy Presents: Welcome Home, Franklin» spiller nemlig Franklin hovedrollen.

Det er en såkalt opphavshistorie, der seerne får vite mer om bakgrunnen hans som militærbarn på farten. Han sliter med å få nye venner – selv om han prøver å følge rådene som bestefaren har gitt ham, skrevet ned i en notisbok. Når Franklin melder seg på et olabilløp og får Charlie Brown som makker, blir de to venner for livet, oppsummerer USA Today.

Reaksjonene i sosiale medier i forbindelse med traileren lyder blant annet: «Herregud, de har rettet det opp,» og «jeg ble på gråten».