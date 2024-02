– Å få med seg alle elementene fra boken ville blitt for omfattende for en film. Derfor var tanken å lage en miniserie, sier Villeneuve til VG.

Det var i 2020 at det ble kjent at stjerneregissøren skulle lage en miniserie av Jo Nesbø-romanen «Sønnen» for strømmeselskapet HBO.

– Jeg elsker prosjektet. Og jeg elsker boken og forfatteren. Han er veldig god. Manuset til adapsjonen er utmerket, men jeg føler at det ligger et stykke unna mine evner, sier den canadiske regissøren til avisen.

Villeneuve sier at prosjektet ikke gravlegges, selv om han trekker seg.

– Jeg håper serien ser dagens lys, men regissert av noen andre.

Opprinnelig skulle boken filmatiseres i 2017, uten at det ble noe av. Høsten 2020 ble det bekreftet at Hollywood-stjernen Jake Gyllenhaal skulle spille hovedrollen i den planlagte serien.

Den svenske regissøren Tomas Alfredson fikk med seg skuespiller Michael Fassbender og laget film basert på Nesbøs Harry Hole-bok «Snømannen» i 2017. Filmen fikk stort sett elendige kritikker.