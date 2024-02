Hun har funnet en ny partner i podkastnettverket Lemonada Media, etter at hertugparets eksklusive avtale med Spotify gikk ut i fjor, ble det offentliggjort denne uka.

Avtalen med Spotify, som ryktes å ha vært verdt 20 millioner dollar, resulterte i bare en enslig podkast, intervjuserien «Archetypes», der hertuginne Meghan var podkastvert.

Ifølge Variety vil første sesong av «Archetypes» distribueres av Lemonada på alle plattformer fra våren 2024, og selskapet vil også utvikle en ny, foreløpig tittelløs, originalserie med hertuginnen som programleder.

I presseuttalelsen uttrykker Meghan stor glede over den nye avtalen, så hun kan «fortsette med sin forkjærlighet for podkaster», og at det skjer i et kvinnedrevet selskap.

– Vår plan er å slippe «Archetypes» på ny så flere mennesker kan ha tilgang til den, så vel som at vi slipper en dynamisk ny podkast som er godt i gang, heter det fra hertuginnen.

«Archetypes» har til nå hatt gjennomsnittlig to millioner lyttere per hver av de tolv episodene, der hertuginnen intervjuet blant andre Mariah Carey.