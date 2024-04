Karl Lagerfeld, som døde i 2019, 85 år gammel, ble gjennom hele sin lange karriere ofte beskyldt for fettfobi.

I intervjuer ble Lagerfeld ofte sitert for utsagn om «tjukke mødre» og «formfulle kvinner». En gang la moteskaperen skylden på samfunnets problemer dels på «sykdommer som folk som er for tjukke pådrar seg».

– Lagerfeld beskyldes for fettfobi, men denne mannen slet med sin egen vekt og forholdet sitt til mat hele livet, sier Isaure Pisani-Ferry, den franske manusforfatteren som har skapt «Becoming Karl Lagerfeld», til Deadline.

Disneys kommende serie «Becoming Karl Lagerfeld» ble nylig vist under seriefestivalen i Cannes, før den strømmes fra 7. juni. Foto: Disney / NTB

«Becoming Karl Lagerfeld» ble vist i Cannes under den internasjonale TV-messen Canneserie, som foregår denne uken. Serien i seks deler får strømmepremiere på Disney 7. juni.

Serien foregår i 1972, altså før Lagerfeld tok moteverdenen med storm – men var mer ukjent.

Daniel Brühl, selv tysk-spansk og kjent fra filmer som «Rush», gestalter den berømte moteskaperen.

Daniel Brühl som den unge Karl Lagerfeld i Disneys kommende strømmeserie «Becoming Karl Lagerfeld». Foto: Disney / NTB

Han sier til Deadline at han er forberedt på kritikk for sin tolkning, som ble gjort vanskelig av at Lagerfeld ofte snakket usant om sitt privatliv – og skrønte om alderen sin.

– Jeg møtte ham bare én gang, og jeg møtte i virkeligheten bare den persona han hadde skapt. Jeg ønsket å slå hull på det skallet og finne ut hvem personen bak var, sier Brühl.