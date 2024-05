Episodene skriver seg fra 1976 til 2013. Til tross for at Kevin Spacey gikk ut og benektet dem i helgen på det sterkeste, håper en av produsentene for «Spacey Unmasked» at dokumentarserien kan bli «starten på et MeToo-øyeblikk for menn».

Hun mener også det er på tide å starte en bredere diskusjon om oppførsel i arbeidssituasjoner, skriver The Guardian.

– Jeg har laget mange programmer gjennom flere tiår om kvinner som har lidd under upassende atferd, så dette har vært et svært interessant prosjekt å jobbe med, sier produsent Dorothy Byrne, som er tidligere sjef for Channel 4s nyhets- og aktualitetsavdeling.

– Homofobisk holdning

Hun påpeker ifølge The Guardian at mye som ble gjort mot kvinner for 50 år siden fremdeles gjøres mot menn, og at mange av dem føler de må tåle det.

– Ansatte vet i dag at de må passe seg for slik atferd, men de har en tendens til å tro at det er kvinner som vil være i faresonen. Jeg mener det er en homofobisk holdning å tenke at slik atferd er noe homofile menn aksepterer. Det er ikke sant, sier TV-produsenten.

Kevin Spacey valgte ikke å svare i TV-dokumentaren, men stilte i stedet til et nesten to timer langt intervju med den kjente og kontroversielle journalisten Dan Wootton sist helg – delt i sosiale medier under tittelen «Right of Reply».

Første gang på sju år

Ifølge Woottons YouTube-kanal er dette første gang på sju år at Kevin Spacey stiller til intervju. Spacey benekter anklagene som framkommer i «Spacey Unmasked», og kaller dem «bare tøv».

Ifølge Variety blir Spacey blant annet anklaget for å ha befølt en skuespiller på settet til «House of Cards», og han blir beskyldt for «et aggressivt seksuelt fremstøt» mot en klassekamerat på high school.

– Jeg tar fullt ansvar for min tidligere oppførsel og det jeg har gjort. Men jeg kan ikke og vil ikke ta ansvar eller be om unnskyldning til noen som har funnet på ting om meg eller overdrevet historier om meg. Jeg har ingenting igjen å skjule – du er min jury, sier Spacey til Wootton, som selv er homofil – og i innledningen forteller om hvordan han selv «ble kansellert».

– Mistet alt

Kevin Spacey sier at han har vært «en hemningsløs flørt», at han tidvis har oppført seg klønete i sin sjekking, og at han helt klart har «hooket opp med noen menn som tror de har kunnet få framgang i sine karrierer ved å ha et forhold til meg».

– Jeg var aldri deres arbeidsgiver, jeg var aldri sjefen deres, understreker Spacey, som er klar på at det kanskje ikke var «de beste avgjørelsene», men at det aldri var snakk om «noe ulovlig».

Etter at påstandene mot Kevin Spacey begynte å dukke opp, har han to ganger blitt frikjent i rettssaker i USA og England. Likevel har han ifølge intervjuet «mistet alt» – både jobben og huset – og «er på randen av konkurs».

«Spacey Unmasked» vises av britiske Channel 4 mandag og er også kjøpt av strømmetjenesten Max for visning i USA.

NTB får opplyst at det ikke er noen planer om å vise den på Max i Norge foreløpig.