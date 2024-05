Stewart spilte Bella Swan gjennom hele «The Twilight Saga»-serien fra 2008 til 2012. Nå skal hun tilbake til de udødes verden i filmen «Flesh of the Gods» – som er et godt stykke fra vampyrromantikk.

Den regisseres av Panos Cosmatos – mest kjent for sin hallusinerende horrorfilm «Mandy» (2018). Kristen Stewart får Oscar Isaac som motspiller i filmen, som ifølge The Hollywood Reporter skal presenteres på filmmarkedet i Cannes senere denne måneden.

«Flesh of the Gods» foregår på 1980-tallet, og følger det gifte paret Raoul (Isaac) og Alex (Kristen) der de møter en mystisk kvinne en kveld i Los Angeles – og blir med ned i «en surrealistisk, glamorøs verden av hedonisme, spenning og vold».

– I likhet med Los Angeles selv befinner «Flesh of the Gods» seg i grenselandet mellom fantasi og mareritt, sier regissør Cosmatos til bransjebladet, og lover «en reise ned i helvetes glitrende hjerte».

Manuset er av Andrew Kevin Walker, kjent for horrorfilmer som «The Killer» og «Sleepy Hollow».