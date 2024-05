1. mai

Man in the arena – Viaplay

Serien hvor Tom Brady forteller om sine milepæler i sin legendariske NFL-karriere blir å se på Viaplays strømmetjenester i mai. Sportsdokumentaren ble først utgitt tilbake i 2021. Hver episode utforsker de avgjørende øyeblikkene i Bradys liv, både på og utenfor banen.

Shardlake – Disney +

Advokat Matthew Shardlake får livet snudd på hodet når han blir sendt ut på et oppdrag for å undersøke et mistenkelig dødsfall i et avsidesliggende kloster. Det blir tydelig at dette ikke er det første drapet, og trekkes inn i en floke av løgner, som vil true både hans integritet og eget liv.

All That She Wants – Viaplay

«All that she wants» gjorde dem verdensberømte. I dag er de den tredje mest suksessrike svenske gruppen i historien, etter ABBA og Roxette. Dette er historien om Ace of Base.

9-1-1, sesong 7 – Disney +

Den syvende sesongen av dramaserien er her. Ryktene om hva som vil utspille seg i innledningen har florert blant fanskaren, noe som har reist spørsmålet; hva er skjebnene til Bobby og Athena?

2. mai

A man in full – Netflix

Jeff Daniels spiller eiendomsmogulen Charlie Croker som plutselig står foran en mulig konkurs. Alt kolliderer sammen når Croker gjør det han kan for å forsvare sin posisjon.

T・P BON – Netflix

Basert på Fujiko F. Fujio sin manga «Time patrol bon», en serie som har eksistert siden 1978, får nå sin første animerte Tv-serie. Dette er en historie om en ung gutt med navn Bon, som tilfeldigvis blir medlem av gruppen «Time patrol». En gruppe som redder døde mennesker, uten å påvirke tidslinjen i historien for mye.

3. mai

Welcome to Wrexham, sesong 3 – Disney +

Det er fire år siden den walisiske fotballklubben ble kjøpt opp av Rob McElhenney og Ryan Reynolds. Folk lot seg inspirere, og positive endringer kom på løpende bånd. Etter 15 smertefulle sesonger utenfor ligasystemet i England, opplevde klubben endelig opprykket. Spørsmålet er; Vil Wrexham AFC klare å ta enda en utfordring på strak arm, og rykke opp nok en gang?

Clarksons farm, sesong 3 - Prime video

Jeremy Clarkson har ikke gitt opp drømmen om å drive gården han bord på. I denne dokumentaren, beviser han stadig at dette ikke er så lett, som han får det til å høres ut som.

4. mai

Star Wars: Tales of the Empire – Disney +

Hver dag er en Star wars dag, men dette er selveste dagen. En serie på seks episoder følger tidligere Jedi, Barriss Offee, som gjør det hun må for å overleve en galakse i rask endring.

John Mulaney Presents: Everybody’s in L.A. – Netflix

Den kjente komikeren John Mulaney strømmer live på Netflix i forbindelse med arrangementet «Netflix is a joke fest». Dette litt utradisjonelle showet gjester flere gjester og seks episoder vil kunne strømmes live på Netflix fra klokken 04.00 i Norge.

6. mai

Call me dad – Viaplay

De to bestevennene Emil og Viktor satser alt og starter et cateringfirma sammen. Men alt forandrer seg når Emil finner ut at Viktor er i et forhold med moren hans.

8. mai

Abbott elementary, sesong 3 – Disney +

I denne arbeidsplasskomedien samles en gruppe engasjerte og lidenskapelige lærere – og en litt tonedøv rektor – på en offentlig skole i Philadelphia, hvor de prøver å hjelpe elevene sine med å lykkes i livet.

Running wild with Bear Grylls: The challenge sesong 2 – Disney +

Den tidligere spesialsoldaten Bear Grylls tar med seg kjente mennesker ut i ødemarken. Der lærer han blant annet Hollywood-stjerner som Bradley Cooper å klatre, og hva man gjør i en snøstorm.

Alert: Missing person unit, sesong 2 – Viaplay

Etter at Nikki Batistas sønn forsvinner, blir hun med i Philadelphia-politiets enhet for savnede personer. Hun rekrutterer sin eksmann, for å prøve å finne ham og hjelpe andre i samme situasjon.

9. mai

Bodkin – Netflix

En mørk, men morsom thriller, som følger en gruppe med podkastere. De setter ut for å etterforske mystiske forsvinninger i en idyllisk, irsk kystby. Idet de trekker i trådene, oppdager de en historie som er mye større og rarere enn hva de kunne forestille seg.

Pretty Little Liars: Summer School, sesong 2 – HBO Max

Sagaen fortsetter etter hendelsene fra 2022’s «Pretty little liars: Original sin. Her er det bare å spenne seg fast, for det spekuleres allerede hva koblingen mellom den nye «skurken», og en av seriens hovedkarakter er.

10. mai

Cooking Up Murder: Uncovering the Story of César Román – Netflix

Denne dokumentarserien analyserer en mordsak hvor mistanken blir rettet mot kokken César Román. Han har bygget en karriere som har ført han inn i rampelyset, men er noe av det i det hele tatt ekte?

11. mai

Doctor Who – Disney +

Disney lanserer sin egen originalserie av BBC sin klassiske sci-fi serie, og er «Doktorens» nye hjem. Oppskriften er den samme. «TARDIS» fører doktoren og sin kompanjong ut i store og ukjente reiser i tid og rom. Et par monster og gamle fiender treffer de nok på under sine reiser.

15. mai

Grown-ish, sesong 6 – Disney +

I den aller siste sesongen forsøker Zoey Johnson stadig å finne den beste måten å takle voksenlivet på. Det viser seg stadig å være enklere sagt enn gjort.

16. mai

Bridgerton, sesong 3 – Netflix

Netflix-suksessen er tilbake med sin tredje sesong og familien Bridgerton er stadig på søken etter kjærlighet, og lykke. Vil de finne det blant all rikdommen?

Outer range, sesong 2 - Prime video

Josh Brolin returnerer i rollen som Royal Abbott, n cowboy som kjemper for eiendommen sin når han oppdager et mysterium ute på slettene.

17. mai

The 8 show – Netflix

Fra landet som ga oss suksessen «Squid Game», kommer det nok en serie som kombinerer «gameshow» og overlevelse. Åtte personer er fanget i en mystisk åtte etasjes bygning. Tiden går i det uendelige og med tiden vokser pengene, og risikoen. Dette kan potensielt være et brutalt, nervepirrende og evigvarende spill.

21. mai

Alex Rider, sesong 3 – Viaplay

Alex Rider har uten å vite det blitt trent som spion siden barndommen, og blir rekruttert av etterretningstjenesten MI6. Den ellers normale tenåringen forvandles til en ekstraordinær spion.

23. mai

Garouden: The Way of the Lone Wolf – Netflix

Basert på novelle-serien av Baku Yumemakura, denne nye animen dykker ned i en manns historie om å bli dømt, sorgen han bærer med seg og hans ytre og indre konflikter.

The Kardashians, sesong 5 – Disney +

Kardashian-Jenner-familien, trenger egentlig ingen nærmere introduksjon. Tempoet er like høyt som ambisjonsnivået og alt dette kombineres med småbarnsliv og glamour. Kourtney, Kim, Khloé, Kendall og Kylie omstridte søsterdynamikk, foregår under det årvåkne blikket til alles favorittmatriark, Kris.

Greys anatomy, sesong 20, del 2 – Disney +

Andre del av sesong 20 kan strømmes fra 23. mai. Det populære sykehusdramaet slutter ikke her, for det er bekreftet, det kommer mer.

Station 19, sesong 7, del 2 – Disney +

Får du ikke nok av Greys-universet slippes også den aller siste delen av spin-off serien Station 19. Dette slippes samme dag som siste del av sesong 20 av Grey’s Anatomy.

30. mai

Geek girl – Netflix

Harriet Manners liv snus opp ned når hun hopper inn i moteverdenen. I høye hæler av umulige proporsjoner, har hun ingen anelse av hva hun har begitt seg ut på.

S.W.A.T, sesong 7- Viaplay

Tropp-20 leter etter en kaldblodig snikskytter som terroriserer Los Angeles, Hondo oppdager en kobling til hans eget nabolag, noe som fører til en personlig tvist i jakten på den dødelige skytteren.

Eric – Netflix

Eric er en ny thriller fra Abi Morgan, med Benedict Cumberbatch i hovedrollen. Vincent, sørger over sin savnede sønn og finner trøst i vennskapet med Eric, monsteret som lever under Edgars seng.