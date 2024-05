Ramón kommer til Festningen i sommer. Det melder festivalen selv onsdag.

Mandag og tirsdag offentliggjorde de at Postgirobygget og Skaar også kommer til festivalen i Trondheim, som finner sted 30.–31. august på Kristiansten Festning.

Foto: Håvard Haugseth Jensen

Den 25 år gamle norske artisten Ramón er blant annet kjent for låter som «jeg elsker deg, men» og «17. mai». Han har norgesrekord i flest avspillinger innen et døgn på Spotify for låten «ok jeg lover», har vunnet Spellemannpris og fått Musikkforleggerprisen i 2023.

Ramón opptrådte på Neon-festivalen i 2023. Foto: Marion Aaserud Dahlen

Artisten Skaar (23) fra Stord vant årets låtskriver på Spellemannprisen i fjor for sitt nyeste album «Mad Woman». Ifølge Spotify har hun rundt 314 000 lyttere i måneden. Noen av hennes mest spilte låter er «Higher Ground» og «The Scientist».

Disse artistene er lansert til Festningen så langt:

Louis Tomlinson

Undergrunn

Dagny

Broiler

Gabrielle

Postgirobygget

Skaar

Ramón

Festivalen har varslet at de vil offentliggjøre nok en artist senere denne uka.