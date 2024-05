30. og 31. august er det igjen klart for Festningen-festivalen. Nå er det klart at Louis Tomlinson kommer til Festningen i august.

– Publikummet på Festningen har vokst opp som One Direction-fans. Å sikre oss et tidligere medlem, som nå har gjort stor suksess som soloartist, tror jeg mange blir glade for, sier kommunikasjons- og markedsansvarlig i Festningen, Rachel Nordtømme.

Festningens kommunikasjons- og markedsansvarlig, Rachel Nordtømme. Foto: Lisa Pedersen

Internasjonal popstjerne

Det er enda ikke klart hvilken dag det tidligere One Direction-medlemmet skal opptre på.

32-åringen debuterte som soloartist med singelen «Just hold on» i 2016, etter å ha solgt over 100 millioner plater med det tidligere boybandet.

Siden den gang har han sluppet flere låter, deriblant «Back to you» med den amerikanske sangeren Bebe Rexha.

– Tomlinson er en internasjonal popstjerne. Han utfyller den foreløpige lineupen perfekt, sier Nordtømme.

Louis Tomlinson er ikke den eneste i gruppa, som har startet sin egen artistkarriere etter suksessen. Foto: Pressebilde

Flere norske artister

I tillegg til Tomlinson er fire norske artister allerede annonsert til festivalen.

Nordtømme informerer om at de snart slipper enda flere.

Disse er så langt klare for Festningen: