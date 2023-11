Faktisk var det Morgan Wallen som toppet med å vinne sterke elleve Billboard-priser. Countryartisten er den første på to tiår som har vunnet prisen for både beste Billboard 200-album og beste Hot 100-låt – bare to år etter at han nærmest ble kansellert for å ha kommet med et rasistisk utsagn.

Taylor Swift kom på andreplass med ti Billboard Music Awards-priser, i gjeve kategorier som beste artist, beste låtskriver og mestselgende låt med «Anti-Hero».

Billboard-prisutdelingens største vinner: Morgan Wallen, som vant hele 11 priser og nærmest var ustoppelig. Foto: AP

Andre som gjorde det skarpt var Drake, som vant fem Billboard-priser og Zach Bryan, som vant fire – for beste nykommer, beste rockeartist, beste rockealbum og beste rockelåt. Også SZA vant fire priser, mens 21 Savage, Bad Bunny, Beyoncé og Miley Cyrus hver vant tre.

Verdt å merke seg er at Kanye West, nå kjent som Ye, vant én Billboard-pris: Som beste gospelartist, og det for fjerde år på rad.

Kveldens største taper kan sies å være den fremadstormende countryartisten Luke Combs, som hadde hele ti nominasjoner til Billboard-priser i forkant – uten å vinne en eneste.