– Det er aldri noen som har strukket seg så langt for å overraske meg. Jeg trodde vi bare skulle ta en øl på Blå, men så sto kulturministeren her for å holde tale. Jeg ble litt perpleks, sier Ary, som egentlig heter Ariadne Loinsworth Jenssen, om den overraskende prisoverrekkelsen tirsdag.

– Hun er helt unik og har en stayerevne som jeg virkelig beundrer. Også er jo dette en talentpris, og er det noe hun har, så er det talent, sier Tatiana Palanca, juryleder og styremedlem i GramArt, mens kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery holdt tale for en rørt artist og understreket hvordan musikk er en så viktig del av livene våre.

I sommer slapp Ary låten «Himalayan Road», den første nye etter fjorårets sorgtunge debutalbum. – Den er en bønn til meg selv, om å tillate meg selv å ha det bra igjen, sa Ary. Foto: Ole Martin Halvorsen

Ary skal bruke talentprispengene på «å overleve». For hun er nå 100.000 kroner rikere, samt et diplom og en vinylplate med juryens begrunnelse for å velge henne blant 150 kandidater. I den heter det at Ary er «en unik stayer i den norske musikkbransjen».

For i en situasjon der andre kanskje hadde lagt vekk artistkarrieren tok Ary ifølge juryen «full regi på eget liv og egen karriere og gjorde et uforglemmelig comeback».

Ary var et stjerneskudd i 2016, men så ble det stille. Først i fjor kom debutalbumet «For evig», som hun ble Spellemann-nominert i elektronikaklassen for. Da hadde hun lært seg å produsere sin egen musikk, som på «For evig» handlet om sorgen over å miste tvillingbroren.

– Jeg måtte finne en måte å stole på meg selv, og få frem min indre stemme – det jeg selv synes er kult eller ikke, sa hun da til NTB.