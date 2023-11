Den nye TV-serien «The Winter King», som hadde premiere på Viaplay 19. november, er fast forankret i virkelighetens 500-tall.

Det kan ha vært en virkelig modell for kong Arthur i en person som levde på 600-tallet, og som kjempet mot sakserne etter at romerne hadde trukket seg tilbake. Det er i denne tiden handlingen i TV-serien utspiller seg.

Gjennom årene har vi sett det meste av King Arthur-universet: Alt fra John Boormans «Excalibur» og «Monty Python and the Holy Grail», til «King Arthur: Legend of the Sword» med Mikael Persbrandt og «King Arthur» med Stellan Skarsgård.

– Jeg tror ikke vi kan få nok. Du kan bruke mytene til poesi, drama, musikaler, du kan ta opp temaer om politikk, vennskap, utroskap, om selvoppofrelse. Det er en enorm kanon å øse av, sier produsent Julie Gardner når TT snakker med henne og kollega Lachlan MacKinnon.

Arthur (Iain De Caestecker) møter Guinevere (Jordan Alexandra) i «The Winter King». Foto: Bad Wolf / Viaplay

Forviser sin uekte sønn

«The Winter King» bygger på Bernard Cornwells romantrilogi «The Warlord Chronicles».

I de første episodene forviser kong Uther sin uekte sønn Arthur, men når krigen truer landet mange år senere, oppsøker trollmannen Merlin Arthur for å overbevise ham om å komme tilbake og ta opp kampen.

– Serien vår foregår på 600-tallet, og det er mye som ikke er kjent om den tiden. Vi har virkelig måttet forholde oss til detektivarbeid, sier MacKinnon.

Han uttaler at mange tolkninger av Arthur-myten har flyttet handlingen fremover mange århundrer.

– Det ville ikke vi gjøre. Samtidig har vi et annet synspunkt, vi har oppdatert tonen. Det er lagt mye arbeid i å få det til å virke som om historien er forankret i den virkelige verden. Vår Arthur er en ekte Arthur i motsetning til eventyrene. Historien er basert på 500-tallet, sier produsenten.

Iain De Caestecker spiller den legendariske kong Arthur i «The Winter King», bygget på Bernard Cornwells bokserie «The Warlord Chronicles». Foto: Bad Wolf / Viaplay

S.H.I.E.L.D.-agent ble Arthur

Etter premieren i England oppsto det diskusjon om TV-serien er trofast mot bøkene eller ikke.

– Jeg tror vi i utgangspunktet følger bøkene. Det er selvfølgelig ting som må endres fordi det som fungerer på trykk, ikke alltid fungerer på film. Et avvik vi har gjort er at personen Arthur introduseres tidligere enn i bok nummer én. Det var nødvendig, sier Gardner.

Arthur spilles av Iain De Caestecker, som tidligere var å se i blant annet TV-serien «Agents of S.H.I.E.L.D.».

– Han hadde menneskeligheten rollen trenger, og som må til for å navigere gjennom livet når din skjebne er å være konge. Han legemliggjør karakteren, sier MacKinnon.

Kong Arthur i Iain De Caesteckers skikkelse i «The Winter King» er siste tolkning i en lang rekke produksjoner om sagnkongen. Foto: Bad Wolf / Viaplay

Planlegger ny sesong

I den første sesongen er omtrent to tredjedeler av den første boken brukt. Sesong to er nå under planlegging.

– Vi håper å starte innspillingen sommeren 2024, sier de to produsentene.

Legenden om kong Arthur dukket først opp på 900-tallet, men hadde da eksistert i folklore i flere århundrer. Selve myten tok fart på 1100-tallet da Geoffrey av Monmouth fremstilte Arthur som en romantisk helt. Da ble også ridderne rundt det runde bordet innlemmet.