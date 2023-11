Emma Stone spiller Whitney, nygift med Asher Siegel, spilt av Nathan Fielder - som også har regi og er en av serieskaperne.

I serien sliter paret med å få gjennomslag for sin filosofi om miljøbevisste boliger i det vesle lokalsamfunnet Española i New Mexico. Det hele går trått, men så øyner en eksentrisk reality-TV-produsent, Dougie, potensialet i TV-prosjektet deres, "Flipanthropy".

«The Curse» kan strømmes fra januar, melder SkyShowtime.

Utover i serien vikler paret seg inn i et mystisk nett av etiske og moralske gråsoner – samtidig som de forsøker å pleie forholdet seg imellom, heter det videre om handlingen.

"The Curse" er skapt, skrevet og produsert av Benny Safdie ("Uncut Gems", "Oppenheimer") og Nathan Fielder ("Nathan for You"). Bak står produksjonsselskapet A24.

Emma Stone og Nathan Fielder spiller hovedrollene i «The Curse». Foto: SkyShowtime

Serien hadde Europa-premiere denne uken under filmfestivalen i Stockholm, og får norsk premiere på SkyShowtime 5. januar. Da legges de fem første episodene ut på strømmetjenesten.

Emma Stone er i vinden for tiden både på grunn av "The Curse" - og ikke minst for innsatsen i Gulløve-vinneren "PoorThings", som spås å bli en het Oscar-kandidat.