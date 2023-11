Filmskapere og studioer lar seg tydeligvis fascinere av hvordan prins Andrew stilte opp foran BBCs kameraer for å snakke om overgrepsanklagene rettet mot ham.

Han snakket også om sitt vennskap med Jeffrey Epstein, som han tok avstand fra. Ifølge avisene skal prinsen ha vært svært fornøyd med intervjuet selv – men omverdenen beskrev det som et av de verste mageplaskene i moderne britisk TV-historie. Det førte til at han ble fratatt sine kongelige oppgaver og fortsatt er i unåde.

Michael Sheen skal gestalte prins Andrew i «A Very Royal Scandal» for strømmetjenesten til Amazon. Foto: AP

Den tredelte miniserien «A Very Royal Scandal», som laget for Amazon, skal ta for seg hendelsen. Michael Sheen skal spille prins Andrew og Ruth Wilson gjør rollen som BBC-reporteren Emily Maitlis – som fikk mye ros for sitt forarbeid og for intervjuet, melder The Guardian.

I fjor ble det kjent at Netflix har bestilt filmen «Scoop», der Rufus Sewell spiller prinsen og Gillian Anderson reporteren. Den skal ha premiere i 2024, og bygger på boken av samme navn av den tidligere «Newsnight»-produsenten Sam McAlister.